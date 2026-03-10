El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este lunes “la participación pacífica” con la que se desarrollaron las elecciones legislativas de Colombia, celebradas el pasado domingo 8 de marzo, y pidió que se “redoblaran los esfuerzos” para garantizar un libre desarrollo de los comicios presidenciales que tendrán lugar en mayo.

Así lo afirmó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que trasladó las felicitaciones del secretario general al pueblo colombiano.

Guterres reconoció “los esfuerzos de las autoridades colombianas para garantizar un proceso fluido y seguro que contribuya aún más al fortalecimiento de la democracia y a la consolidación de la paz en el país”.

El diplomático portugués hizo hincapié en el “papel fundamental del nuevo Congreso para avanzar en la causa de la paz”, incluyendo “a través de las voces de las víctimas, hombres y mujeres, elegidas en virtud del Acuerdo Final de Paz para representar las 16 ‘curules de paz’ en regiones marcadas durante mucho tiempo por el conflicto”.

Además, aplaudió la participación de excombatientes y firmantes de la paz como votantes y candidatos.

“El Secretario General condena todos los ataques contra el proceso electoral democrático ocurridos en el período previo a las elecciones, y reconoce el trabajo de las autoridades para enfrentar los riesgos, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto”, afirmó Dujarric.

En este sentido, instó a “redoblar los esfuerzos” para garantizar que las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el próximo 31 de mayo, puedan llevarse a cabo “en un entorno libre y seguro en todo el país”.

Los colombianos otorgaron mayoritariamente su apoyo al partido oficialista Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático, que obtuvieron los mejores resultados para el Senado y la Cámara de Representantes.

El Pacto Histórico, partido al que pertenece el presidente Gustavo Petro, obtuvo 25 escaños en el Senado, seguido del opositor Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, que obtuvo 17, de acuerdo con el preconteo.

Los primeros resultados de la Cámara Baja también apuntan a estas dos formaciones como las principales mayorías.