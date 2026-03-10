Un encuentro crucial de más de tres horas se llevó a cabo en la tarde de este lunes entre los nueve candidatos de la consulta de la centroderecha en el apartamento en la capital del país de la candidata presidencial ganadora de la Gran Consulta por Colombia, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien obtuvo más de 3,2 millones de votos.

Leer también: ¿Quién es Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

En la reunión el tema principal fue la posible fórmula vicepresidencial con el ex director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien sorprendió con una nutrida votación de 1,2 millones de colombianos.

Entre los candidatos de las primarias de la centroderecha hay varios que están de acuerdo con que el ex funcionario del gobierno del expresidente Iván Duque sea el vicepresidente de Valencia Laserna.

No obstante, la senadora uribista dijo que debe tratar este asunto de la mayor importancia también con su partido, el Centro Democrático, por el que fue nominada también previamente a través de una encuesta a aspirar a la Casa de Nariño.

Por supuesto, la decisión debe ser consultada igualmente con el líder natural de la colectividad opositora, el expresidente Álvaro Uribe, de quien Valencia es bastante cercana.

Aunque la candidata presidencial felicitó a Oviedo por su gran desempeño en los comicios y la campaña: “Un reconocimiento especial por haber obtenido un gran respaldo en esta elección, más de un millón de votos. Has hecho la campaña en flota, caminando, viviendo en Soacha, con austeridad. Ha sido una campaña feliz, llena de inteligencia. (...) Tu vida conmueve, pero, sobre todo, mueve porque muestras que todo es posible con la voluntad férrea y el amor de quienes nos rodean. Eres libre y perfecto tal y como eres. Tu ejemplo nos inspira a escuchar con la cabeza, a amar lo diferente, y darlo todo por Colombia”.

Importante: “Si Paloma pasa a la segunda vuelta, yo le cargo la maleta”: Abelardo de la Espriella

Y el ex director del DANE advirtió que hay algunas diferencias que se mantienen con Valencia, como por ejemplo su posición frente al acuerdo de paz, y que por eso deben dialogar para encontrar puntos de unión en una eventual campaña conjunta.