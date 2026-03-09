Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, anunció por medio de un video este lunes 9 de marzo que la senadora Aída Quilcué será su fórmula vicepresidencial en su aspiración a la Casa de Nariño.

Quilcué es una líder indígena nacidas en Páez, Cauca, y ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Estuvo un tiempo como parte de los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y ha llegado a escenarios internacionales como la Unesco, donde ha participado en temas de paz y derechos colectivos.

Noticia en desarrollo...