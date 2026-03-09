El candidato presidencial por el Pacto Histórico Iván Cepeda anunció el nombre de su fórmula vicepresidencial. Se trata de la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué.

La noticia fue revelada este lunes 9 de marzo luego que se llevaran a cabo las elecciones legislativas a través de un comunicado publicado por el partido político, así como también un video compartido por Cepeda.

“Tengo el honor y el orgullo de anunciarle al país, junto a la división política del Pacto Histórico, que mi fórmula vicepresidencial sea la destaca lideresa indígena Aida Quilcué”, dijo Cepeda desde su cuenta en la red social X.

“La fórmula Iván Cepeda - Aída Quilcué expresa la convergencia entre el movimiento democrático, los pueblos indígenas y los sectores sociales que trabajan por una Colombia con justicia social, paz y dignidad.”, se lee en el comunicado.

La colectividad resaltó la trayectoria política de Quilcué y su trabajo por las comunidades indígenas del Cauca.

“Aída Quilcué es una reconocida lideresa del pueblo Nasa, nacida en Tierradentro, Cauca, con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, el territorio, el ambiente y la democracia. Ha sido autoridad comunitaria, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y protagonista de importantes procesos de organización y movilización social en Colombia.”, destaca.

Actualmente Quilcué se desempeña como senadora de la República y en 2021 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos “Defensa a Toda una Vida”, un reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos.