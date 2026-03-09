El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió al panorama político del país tras los recientes resultados electorales que modificaron el equilibrio de fuerzas entre los distintos sectores. El aspirante analizó lo que podría ocurrir en la carrera hacia la Casa de Nariño.

En entrevista con Mañanas Blu, Abelardo sostuvo que, pese al avance de algunos sectores, la única vía para evitar la continuidad del actual modelo de gobierno es que las fuerzas de la derecha y el centro-derecha logren unirse.

Asimismo, durante la entrevista, el aspirante también confirmó que el lanzamiento oficial de su campaña presidencial se realizará este jueves 12 de marzo con un evento masivo en la Plaza de Toros de Cali. Allí presentará además a la persona que lo acompañará como fórmula vicepresidencial. La escogencia de esta ciudad, explico, tiene un significado político particular.

“Queremos hacerlo allá de manera simbólica, ese es el fortín del Pacto Histórico y hay que entrar allá al fortín de ellos a romper esa hegemonía con presencia”, expresó.

De acuerdo con el candidato, el objetivo del encuentro es demostrar su capacidad de convocatoria y movilización ciudadana “sin buses, sin tamales, sin políticos, sin plata”.

Por otro lado, otro de los temas abordado fue su relación con el expresidente Álvaro Uribe y con la también aspirante presidencial Paloma Valencia. Adelardo negó que exista una ruptura con el uribismo y se refirió al exmandatario como “un padre” y un “monstruo” de la política.

Además, hizo un llamado a sus simpatizantes para evitar confrontaciones entre sectores que comparten posturas similares frente al rumbo del país. “Hay votos suficientes para derrotar a Cepeda si nos sumamos todos. Por eso es tan importante cuidar la relación. No hay nada escrito. Todo puede pasar”.

También, aseguró que está dispuesto a respaldar a otros candidatos afines si el escenario electoral así lo exige. “Si Paloma pasa a la segunda vuelta, yo le cargo la maleta y si yo paso a la segunda, estoy seguro que ella se viene conmigo”.

Durante la entrevista, el candidato también resaltó los resultados obtenidos por el partido Salvación Nacional en las recientes elecciones legislativas. Según señaló, la colectividad superó los 1.100.000 votos en el país, lo que le permitió obtener cuatro curules en el Senado y dos en la Cámara de Representantes por Bogotá.

Asimismo, según Abelardo, este desempeño es “épico”, y lo comparó con el surgimiento del fenómeno político que llevó al poder a Javier Milei en Argentina.

Finalmente, cuestionó el trabajo de algunas firmas encuestadoras, en especial Invamer, a la que calificó de “fraude” y “fiasco” por las proyecciones que presentó antes de las votaciones. En contraste, dijo confiar en las mediciones de Atlas Intel, asegurando que en ese sondeo aparece con un “empate técnico” frente a Iván Cepeda.