El candidato sorpresa de las elecciones legislativas y de consultas del pasado domingo fue el ex director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien quedó de segundo con cerca de 1,3 millones de votos en las primarias de la centroderecha.

Por eso suena con fuerza como fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En este sentido, Oviedo confirmó que sostendrá una reunión este lunes con Valencia Laserna, ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

El economista, considerado como del centro político, dijo en la emisora Blu Radio al respecto: “Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas, y además dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo”.

El recordado exfuncionario del expresidente Iván Duque, que obtuvo más votos que la actual vicepresidenta Francia Márquez en la consulta de 2022, adelantó: “Quedamos de tener una conversación el día de hoy para saber ella qué está pensando”.

Oviedo, con gran votación en la ciudad de Bogotá, donde fue candidato a la Alcaldía, fue recibido el pasado domingo en la sede de la consulta de la centroderecha con cánticos de “vice, vice, vice”.

“Necesitamos entender cuál va a ser la relación de Paloma con el partido y cuáles son los elementos fundamentales de la propuesta que se está construyendo para saber si hay afinidad y si hay cosas para poder aportar y sumar”, sostuvo.

Y concluyó que en los comicios fue “derrotado con orgullo porque le demostramos a Colombia que el centro existe y que es posible hacer política sin estar vendiendo el alma al diablo”.

Finalmente, sobre la posibilidad de otra eventual candidatura para ser alcalde de la capital del país, dijo que “es difícil hacer esa evaluación, porque no me han ofrecido nada y no me han dado los términos claros de qué están esperando para la vicepresidencia”.