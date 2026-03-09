Los colombianos acudieron a las urnas este domingo 8 de marzo para elegir a los nuevos miembros del Senado y Cámara de Representantes. Desde las 4:00 de la tardes tras el cierre de las urnas los jurados de votación adelantan el conteo de los votos para conocer como quedará conformado el Congreso de la República.

Siga el minuto a minuto del preconteo para conocer cuáles aspirantes al Congreso ocuparán una curul:

Resultados de Senado

Con el 74.19% de la mesas informadas, los cinco partidos que lideran los votos en la cámara alta:

Pacto Histórico: 3.761.086 Partido Centro Democrático: 2.590.449 Partido Liberal Colombiano: 1.928.535 Alianza por Colombia: 1.635.054 Partido Conservador: 1.586.354

Los más votados en los partidos con lista abierta

En el Partido Liberal, que tiene lista abierta, los resultados muestran que Lidio Arturo García Turbay obtiene 124.202 votos, lo que representa 0,83 % del total. Le sigue María Eugenia Lopera Monsalve, con 102.581 votos (0,69 %).

En tercer lugar aparece Alix Yirley Vargas Torrado, quien alcanza 99.913 votos, equivalentes al 0,67 %. Posteriormente se ubica Gersson Vargas Valdeleón, con 97.792 votos (0,66 %).

Finalmente, Yessid Enrique Pulgar Daza registra 95.456 votos, lo que corresponde al 0,64 %.

En Alianza por Colombia, los resultados destacan a Jota Pe Hernández, quien obtiene 126.343 votos, equivalentes al 0,85 %.

Por su parte, Luis Carlos Rúa Sánchez alcanza 95.783 votos (0,64 %), mientras que John Edickson Amaya Rodríguez obtiene 89.630 votos, correspondientes al 0,60 %.

Finalmente, Andrea Padilla Villarraga registró 81.455 votos, lo que equivale al 0,55 % del total.

Finalmente, del Partido Conservador lidera Nadya Georgette Blel Scaff, con 127.797 votos. Le sigue Wadith Manzur, (senador cordobés investigado por el escándalo de la Ungrd) con 98.956 votos (0,66 %).

Posteriormente aparece Daniel Restrepo Carmona, quien alcanza 94.354 votos, equivalentes al 0,63 %. En la lista también figura Miguel Ángel Barreto Castillo, con 81.067 votos (0,54 %).

Finalmente, David Alejandro Barguil Assis (cabeza de lista) registra 76.353 votos, lo que representa 0,51 % del total.

Resultados de Cámara de Representantes

Con el 73,27 % de las mesas informadas, los resultados preliminares para la Cámara de Representantes en el departamento del Atlántico muestran un liderazgo del partido Cambio Radical, que suma 235.611 votos, equivalentes al 30,35 % de los sufragios.

En segundo lugar aparece el Pacto Histórico en Atlántico, con 199.518 votos (25,70 %), seguido por el Partido Liberal Colombiano, que alcanza 139.059 votos (17,91 %).

Más abajo se ubican el Partido Conservador Colombiano con 61.221 votos (7,88 %), el Partido de la U con 39.973 votos (5,15 %) y la lista conformada por Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), que registra 38.461 votos (4,95 %).

Por su parte, el Movimiento Salvación Nacional alcanza 21.676 votos (2,79 %).