Este domingo 8 de marzo los colombianos salieron a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Congreso de la República. Los electos senadores y representantes a la Cámara deberán proponer y debatir proyectos que impulsen el desarrollo del país, así como ejercer control político sobre el Ejecutivo.

Unos de los panoramas que indican las más recientes votaciones es que los partidos Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, y el Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030.

Con el 83,13 % de las mesas informadas, el Pacto Histórico ha recibido 3.599.411 votos para el Senado, equivalentes al 22,84 %, y el Centro Democrático suma 2.473.529 papeletas (15,70 %).

A las dos principales fuerzas de Colombia les siguen el Partido Liberal con 1.840.821 votos (11,68 %), la coalición de centro Alianza por Colombia con 1.566.822 sufragios (9,94 %), el Partido Conservador con 1.516.850 (9,62 %) y el Partido de la U con 1.272.697 votos (8,07 %).

También tendrán representación en el Senado la coalición centrista Ahora Colombia, que suma 730.018 votos, equivalentes al 4,63 %, y Cambio Radical-Alma, con 982.501 papeletas (6,23 %).

En el límite está el Movimiento de Salvación Nacional, que tiene 555.632 votos, equivalentes al 3,52 % del total.

Con estos resultados muchos candidatos de renombre y con gran trayectoria política que se están quedando sin un cupo en el Congreso, pues no alcanzaron los votos requeridos, al igual que su partido.

Este es el caso del expresidente Álvaro Uribe, del Centro Democrático, Jorge Enrique Robledo de la coalición Ahora Colombia, Angélica Lozano de Alianza Verde, Luis Eduardo Garzón.

En la amplia lista de ‘quemados’ también figura María Paz Gaviria, Juan Carlos Losada y Horacio José Serpa Moncada y Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, quien hace parte del Frente Amplio Unitario.

Además se quedaron fuera del Congreso Carlos Fernando Motoa Solarte, cabeza de lista de Cambio Radical; León Fredy Muñoz Lopera, Katherine Miranda por el Partido Alianza Verde. Además, Lina Garrido y César Augusto Lorduy por Cambio Radical.

Otros de los candidatos que no les alcanzó para quedarse con una curul en el Congreso son: Inti Asprilla, Miguel Polo Polo, Marelen Castillo, Julio César González Quiceno, el caricaturista conocido como ‘Matador’, Ingrid Betancourt y toda su lista del partido Oxígeno.

El destacado locutor y comentarista deportivo Javier Fernández Franco, “el cantante del gol”, tampoco alcanzó los votos necesarios.

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral, son el izquierdista Frente Amplio Unitario; el partido derechista Creemos, y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las antiguas FARC.

Tampoco obtuvieron los votos suficientes La lista de Oviedo y el partido Oxígeno, ni los movimientos Patriotas y Colombia segura y próspera.