Sobre las 11:00 a.m. de este lunes 11 de mayo inició la eucaristía en la Catedral Primada de Bogotá en honor a Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes 8 de mayo tras una intensa lucha contra el cáncer.

A la eucaristía, presidida por el cardenal Rubén Salazar, asistieron sus familiares, amigos, allegados y distintas personalidades del país que decidieron darle el último adiós al líder natural de Cambio Radical.

Siga en vivo las honras fúnebres del líder político:

11:52 a.m. En la ceremonia eucarística, distintos expresidentes como Iván Duque, Ernesto Samper y César Gaviria, quienes han tenido marcadas diferencias políticas, se dieron la paz.

11:30 a.m. El cardenal Rubén Salazar dio unas palabras en medio de la eucaristía.

“La muerte del doctor Vargas Lleras ha conmovido a la Nación. La voz de tristeza que embarga a los colombianos por este acontecimiento ha sido unánime y se ha escuchado de un extremo a otro en el país. Se ha ido uno de los hijos más ilustres de Colombia de las últimas décadas, un buscador sincero de la verdad, de la justicia, de la fraternidad, de la solidaridad; un hombre valiente y luchador”, expresó.

10:58 a.m. Tras haber permanecido en cámara ardiente, el cuerpo de Vargas Lleras llegó a la Catedral Primada, donde se oficiará la eucaristía.

Agencia EFE

10:50 a.m. El féretro de Vargas Lleras salió escoltado por la Guardia Presidencial desde el Palacio de San Carlos hasta la Catedral Primada.

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