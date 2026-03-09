Las elecciones legislativas realizadas el pasado domingo 8 de marzo en el país causaron sorpresa, particularmente en el Senado, donde ya quedaron definidas las votaciones individuales más fuertes y se armó un mapa político transformado.

Leer más: Resultados de las elecciones al Congreso 2026: estos son los partidos que lideran en Senado y Cámara de Representantes

Varios ‘influencers’ ocuparon curules en el Congreso, entre ellos el reconocido ‘Elefante Blanco’, una nueva figura que se popularizó en redes sociales por la manera en la que denuncia las obras inconclusas y realiza veeduría ciudadana. Se trata de Luis Carlos Rúa Sánchez.

Captura de video El senador Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido en redes como 'Elefante Blanco'.

Luis Rúa recibió 121.000 votos, siendo el segundo más votado de Alianza Verde, solo por debajo de JP Hernández, de acuerdo con los datos oficiales del preconteo emitido por la Registraduría Nacional.

El ‘Elefante Blanco’ se abrió paso en el escenario político, basando su candidatura en la denuncia de la corrupción y el abandono de obras públicas, acciones que por años lo han puesto bajo la mirada de los colombianos.

Ver también: Entre tres partidos se reparten las siete curules del Atlántico en la Cámara

El hoy senador, oculto detrás de un disfraz de elefante, recibió amenazas por sus denuncias clave y tuvo que salir de su ciudad natal Pereira. Ahora, Rúa se hizo público y tras ganar una curul en el Senado, es denominado el “Therian” del Congreso con el 0,62 % de los votos.

Elefantico revela su identidad por transparencia pic.twitter.com/nV8I8f7Du8 — Elefante Blanco (@elefantescol) March 6, 2026

Cabe señalar que Luis Carlos Rúa, ingeniero egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, mantuvo su identidad oculta durante cinco años, tiempo en el que sus videos alcanzaron millones de visualizaciones y ganó un gran número de seguidores.

¿Cuándo nació ‘Elefante Blanco’?

El personaje de ‘Elefante Blanco’ apareció por primera vez en 2021, en TikTok, con un video en el que denunciaba irregularidades en la Vía de la Prosperidad, una obra en el departamento del Magdalena iniciada en 2012, de la que presuntamente habían pavimentado 18 de los 52 kilómetros contratados inicialmente.

Le sugerimos: Los ‘quemados’ más relevantes del Senado y Cámara 2026

Desde entonces, miles de personas identificaron a Luis Carlos Rúa como referente en la denuncia de elefantes blancos en obras públicas, construcciones de colegios, vías, peajes, entre otros proyectos.