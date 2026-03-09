El Partido Cambio Radical renovó en las elecciones del pasado domingo su bancada opositora en el Congreso de la República.

La colectividad rojiazul alcanzó un total de 18 congresistas electos, lo que significa una presencia representativa en el Legislativo para el periodo 2026-2030.

El preconteo arroja que la bancada opositora obtuvo 7 curules en el Senado de la República y 11 en la Cámara de Representantes, “resultado que refleja el respaldo ciudadano al proyecto político del partido en distintas regiones del país y que se verá reflejado en una agenda legislativa nacional”, se lee en el comunicado del partido.

Agrega CR que los candidatos electos tendrán la responsabilidad de “impulsar iniciativas orientadas al desarrollo regional, la generación de oportunidades, el fortalecimiento institucional y la defensa de la democracia. Desde el Congreso trabajarán para retomar el rumbo del país y recuperar la estabilidad, el crecimiento y la confianza que hoy reclaman las y los colombianos”.

Cambio Radical

Advierte no obstante la colectividad opositora que el nuevo Congreso iniciará su labor en medio de “un panorama fiscal complejo para el país, marcado por el aumento del endeudamiento y el deterioro de las finanzas públicas. En ese contexto, la campaña del Pacto Histórico, financiada con recursos provenientes de los impuestos, dejó al país con compromisos que se extenderán por más de 20 años. Situación que obligará al Congreso a ejercer mayor control político y a garantizar un manejo serio y transparente de las finanzas públicas”.

Al Senado de la República llegan Edgardo Miguel Espitia Cabrales, José Nicolás Gómez Medina, se mantiene Didier Lobo Chinchilla, estrenan Selmen David Arana Cano, Nelson Javier López Rodríguez, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo y repite Carlos Mario Farelo Daza.

Y en la Cámara de Representantes se ubican por primera vez Nataly Vélez, de Antioquia; Samir Eduardo Radi Chemas, del Atlántico; Welfran Junior Mendoza Torres, del Atlántico; Stefanel Gutiérrez Pérez, del Atlántico; Leonardo Ramón Ramírez, del Caquetá; José Luis Abdala, de Córdoba; repiten Carlos Alberto Cuenca Chaux, de Guainía; y Julio César Triana Quintero, del Huila; llegan Eimy Julieth Suárez González, de Norte de Santander; Jhon Édgar Pérez Rojas, del Quindío y vuelve Hernando González, del Valle del Cauca.