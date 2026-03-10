El trágico accidente ocurrido en un tobogán extremo del municipio de Chinácota, en Norte de Santander, continúa generando reacciones y debate en redes sociales. A la conmoción que provocó el hecho se suma ahora un elemento que ha despertado curiosidad entre los internautas: un audio que algunos aseguran percibir en el video grabado momentos antes del accidente.

El caso corresponde a Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, que perdió la vida luego de sufrir un grave accidente mientras descendía por una atracción acuática ubicada en un establecimiento turístico de la zona.

Asimismo, en medio de la viralización del video, algunos usuarios señalaron un detalle que llamó su atención. Varias personas aseguran que, instantes antes de que la mujer iniciara el descenso, se escucha una frase que algunos interpretan como una advertencia.

Quienes han revisado el material afirman que en el audio se alcanzaría a escuchar algo similar a “en la llanta no”. Este supuesto mensaje llevó a varios internautas a plantear la posibilidad de que se trate de una psicofonía que habría anticipado lo ocurrido segundos después. “La voz perfecta de una mujer advirtiéndole, bendito Dios, pero uno no escucha a tiempo”.

No obstante, otros usuarios consideran que el sonido podría tratarse simplemente de una frase confusa pronunciada por alguien cerca del lugar y que ahora está siendo interpretada de distintas maneras. “Parece alguien hablando por la radio del hombre”.

Finalmente, mientras continúan las especulaciones en redes sociales, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en esta atracción turística. Tras el hecho, el establecimiento fue cerrado de manera temporal mientras se revisan las condiciones de seguridad y los permisos con los que operaba.