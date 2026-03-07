Como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, fue identificada la mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en el municipio Chinácota, en Norte de Santander, la tarde del pasado viernes 6 de marzo.

Lo que iba a ser una jornada de diversión, en atracciones extremas de un establecimiento turístico de dicho municipio, terminó en una verdadera tragedia para García Manrique, oriunda de Tibú.

En video quedó registrado el momento en que la mujer se lanzó del “tobogán extremo” con ayuda de un trabajador del establecimiento rural, sin embargo, perdió el control del neumático y terminó saliéndose de la estructura.

Captura de video

La joven sufrió heridas de gravedad, y pese a que fue auxiliada por personal del lugar, y llevada de urgencia a un centro médico en Cúcuta, finalmente falleció horas después.

Ante lo sucedido, la oficina de turismo municipal realizó una inspección y confirmó que el lugar no contaba con los permisos requeridos para operar atracciones extremas, por lo que ordenó la clausura del complejo turístico mientras avanzan las investigaciones.

De igual manera, sellaron la atracción de los neumáticos con cintas amarillas. De acuerdo a información preliminar, este tobogán había sido inaugurado en el mes de febrero, y anunciaban que tenía una curva que lo hacía más extremo.

Cortesía Sellan "tobogán extremo" donde murió Yuris Cristel García Manrique, en Norte de Santander.

Pronunciamiento del establecimiento turístico

A través de un comunicado oficial, el equipo jurídico del parque Entre Flores expresó sus condolencias a los familiares de la víctima, y manifestaron que desde el momento del accidente “la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstas para estos casos, brindando el apoyo inicial”.

Sin embargo, la familia de Yuris Cristel Camila indicó a medios locales que desde el establecimiento no se han contactado con ellos.

“Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente. Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de quienes nos visitan”, se lee en el comunicado.