Cada vez son más espeluznantes los detalles que se conocen del crimen de las hermanas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, cuyas muertes fueron confirmadas esta semana por sus familiares luego de acudir al Instituto de Medicina Legal para la identificación de sus cuerpos.

Luego de todo el dolor que ha despertado esta historia de las menores, vecinas del barrio La Sierrita, en el sur de Barranquilla, y de que la Policía Metropolitana confirmara que hoy están en poder de las autoridades competentes un menor de edad y un joven de apenas 19 años, como dos de los presuntos autores del crimen, sigue apareciendo información de este intrincado caso.

Cabe señalar que el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró este miércoles 4 de marzo que el Grupo Gaula de la institución armada está al frente de la investigación del doble crimen.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo, manifestó este miércoles 4 de marzo en rueda de prensa que se verifica el papel de las hermanas Keila Nicol, 17 años, y Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14, en una organización delincuencial o si solo fueron un chivo expiatorio dentro de la disputa que libran ‘Pepes’ y ‘Costeños’.

La declaración del general se dio en medio de una rueda de prensa realizada en el comando de la Policía, encuentro en el que también estuvo presente el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay.

Camelo confirmó la detención de Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de Tata, quien habría sido uno de los sujetos que sacó de la casa en La Sierrita a las hermanas Hernández, junto con otro joven.

Pero además, el general aclaró que hoy se tiene bajo custodia a un menor de edad que, al parecer, sería el autor del doble homicidio.

Este menor y Taboada Olivera, según las investigaciones de las autoridades, venían siendo objeto de seguimientos en medio de la ausencia de las hermanas y que uno de ellos, al parecer, era quien enviaba mensajes extorsivos a la madre de Sheerydan Sofía y Keyla Nicol para que dieran cifras cercanas a los 5 millones de pesos por sus “liberaciones”.

Inicia la investigación

El 19 de febrero, Maricruz Noriega, madre de las adolescentes, informa al Grupo Gaula sobre la presunta desaparición de sus hijas, indicando además que estaría recibiendo mensajes intimidatorios desde un número celular presuntamente asociado a uno de los novios de las menores (Tata).

“De manera inmediata se apertura indagación penal bajo la coordinación de la Fiscalía 4 Especializada EDA, adelantando actos urgentes de Policía Judicial (entrevistas, verificación de información y labores de campo), con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Siempre garantizando acompañamiento permanente por parte del equipo investigador”, reza el informe al que accedió EL HERALDO.

Conforme a los hechos narrados por la denunciante, investigadores de la unidad policial iniciaron un trámite para la interceptación de líneas telefónicas de interés investigativo, previa autorización judicial.

Obtenido el permiso, las autoridades empezaron a hacer un minucioso seguimiento de llamadas, mensajes y un cúmulo de información que se cruzaba uno de los sospechosos con personas cercanas.

Los ‘piques ilegales’

Entre la noche del pasado jueves 26 de febrero y la madrugada del viernes 27, en medio de un seguimiento que hacían investigadores del Gaula, los sospechosos fueron ubicados en cercanía de la Vía al Mar, en jurisdicción de Puerto Colombia, en donde participaban de los ya conocidos ‘piques ilegales’.

Según lo que pudo conocer este medio, los detectives del Gaula habrían iniciado una persecución para detener a los individuos, pero en medio de la escapatoria en moto estos chocaron y sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los mismos detectives trasladaron a los sospechosos por la muerte de las hermanas hasta la sede de la Clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla. Pero también ingresaron otros dos jóvenes que habrían resultado lesionados en el mismo siniestro vial.

No obstante los investigadores se centraron en Juan David Taboada Olivera, de 19 años, quien era señalado de sacar de la vivienda de La Sierrita a las hermanas Hernández, y de su acompañante menor de edad, a quien le encontraron el teléfono celular que desde mediados de febrero era rastreado por el Gaula y desde el que salían los mensajes extorsivos para Maricruz Noriega, madre de las niñas.

Se conoció que Juan David Taboada se identificó inicialmente con una tarjeta de identidad, como si se tratara de un menor de edad, pero luego se determinó que todo eso era falso.

Y en la noche de este martes 3 de marzo ese joven fue capturado en las afueras de la Clínica Altos de San Vicente, según lo confirmó la Policía Metropolitana a través de sus canales.

“Pilas que te van a vender”

Sin dudas, una de las pistas que más ha llamado la atención de las autoridades, en especial a los que pertenecen a las filas del Gaula, fue lo que se encontró en el móvil que estaba en poder del menor acompañante de Juan David Taboada.

Luego de la identificación, verificación de información y análisis de investigadores de la Policía Judicial, se encontró en este equipo que portaba el accidentado información relacionada con el crimen de las menores. Pero además de otros hechos criminales en los que el mismo sospechoso habría participado en Barranquilla, su área metropolitana y en el resto del país.

“En desarrollo de labores de campo, se ubica a dos personas: un mayor de edad y un adolescente, quienes presuntamente tendrían relación con los hechos investigados. Durante las verificaciones preliminares, uno de los indiciados manifestó de manera libre y voluntaria información relevante sobre la ubicación de una de las víctimas. En garantía del debido proceso y los derechos fundamentales, se coordinó con la Fiscalía General de la Nación la práctica formal de interrogatorio al indiciado. Con la información obtenida, se realizaron coordinaciones con unidades de Policía del municipio de Malambo para verificar los datos aportados”, expresó el general Camelo, en concordancia con la ubicación de los sospechosos y el sitio donde habían sido dejadas sin vida las menores.

Ahora este medio conoció de una fuente de entero crédito que la muerte de las niñas, tal y como lo amplió el general Camelo, se dio en el marco de “confrontaciones entre estructuras delincuenciales”.

Pero lo que estaba oculto, hasta ahora, es que otra niña que estaba en la fiesta de Malambo, a esa que fueron invitadas las hermanas Hernández y que se desarrollaba entre el Martes de Carnaval y la madrugada del Miércoles de Ceniza, fue la que dio ese mortal mensaje para que las ejecutaran.

Presuntamente, la joven conocida de las hermanas fue quien tomó el celular de Keyla Nicol Hernández y se lo mostró al menor de edad que hoy está retenido como sospechoso. Al parecer, ella fue la que le dijo al menor “pilas que te van a vender”, como si las hoy occisas hicieran parte de ‘los Costeños’ y tratasen de entregarlo a sujetos de ‘los Pepes’.

Luego de eso, en medio de la celebración, se dio muerte a las menores de edad con arma de fuego.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Solar de Maranatha donde fueron halladas las hermanas Hernández.

El jefe de la Policía afirmó que se continuaban “recolectando pruebas testimoniales” sobre el número de jóvenes que participaron en las muertes de las menores, pues se tienen indicios que al menos otros cuatro jóvenes más habrían estado en el encuentro de Malambo.