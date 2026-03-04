Durante una rueda de prensa realizada en horas de la mañana de este miércoles 4 de marzo en la Torre Manzur, el Director Seccional de Fiscalías Atlántico, Daniel Gómez Acuña, reveló nuevos detalles sobre el crimen de las dos menores de 14 y 17 años halladas en una fosa común en un solar del municipio de Malambo.

Según Gómez, la Fiscalía conoció el caso a través de la activación del mecanismo de búsqueda urgente, solicitado por los padres de las menores tras su desaparición aquel Martes de Carnaval.

A partir de ese momento se desplegaron actividades investigativas como interceptaciones telefónicas y análisis de mensajes entre abonados familiares, que evidenciaron una situación de un “secuestro extorsivos”.

“Los mensajes identificados nos permitieron inferir que estábamos frente a una conducta que se adecua al secuestro extorsivos”, precisó.

Los cuerpos fueron hallados el pasado 28 de febrero en el barrio Maranatha, en Malambo, por el equipo de antropología del CTI.

Sin embargo, el director aclaró que aún se está a la espera de la identificación oficial por parte de Medicina Legal.

La caída de ‘Tata’

Asimismo, la Fiscalía confirmó la captura de Juan David Taboada Oliveras, alias Tata, de 19 años, realizada la noche de ayer en la Clínica Altos de San Vicente, ubicada en la carrera 84 con calle 47. El joven será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento intramural.

El capturado registra una anotación del año anterior por el delito de porte ilegal de armas de fuego, aunque en ese momento fue dejado en libertad por falta de identificación plena.

“Tenemos una inferencia razonable de su participación en el secuestro (...) No puedo referirme aún al homicidio”, indicó Gómez.

Además, confirmó que hay otra persona identificada e individualizada, para quien próximamente se solicitará orden de captura. La Fiscalía también analiza evidencia tecnológica extraída de equipos incautados.

¿Hay un menor implicado?

Sobre la posible participación de un menor de edad, el director señaló que se está verificando la edad de uno de los implicados identificados.

“Las personas a veces manifiestan una edad distinta a la real, por eso estamos verificando esa información antes de confirmarlo públicamente, explicó.

El funcionario confirmó que existe una diligencia de interrogatorio rendida por una persona relacionada con el caso, pero aclaró que dicha declaración debe ser valorada dentro del proceso y en el marco legal correspondiente.

La hipótesis: una retaliación criminal

De acuerdo con los avances investigativos, las menores habrían salido de su vivienda, ubicada en el barrio La Sierrita, con quienes serían sus parejas sentimentales, en el marco de las festividades del Carnaval de Barranquilla.

Según la hipótesis que manejan las autoridades sobre el crimen, uno de los sujetos habría interpretado unos mensajes enviados por una de las jóvenes como una supuesta colaboración con integrantes de una estructura criminal para ubicarlos y facilitar una retaliación.

“Al parecer, se entendió que las habían ‘metido’ para entregarlos a una estructura delincuencial, y eso pudo haber generado la reacción violenta”, explicó Gómez.

¿Qué estructuras criminales están detrás?

La Fiscalía ha recibido información que vincula a los investigados con el denominado ‘Bloque Resistencia Caribe’, también conocidos como ‘Los Costeños’ y la estructura conocida como ‘Los Pepes’. Sin embargo, el director fue prudente al señalar que en el ámbito delictivo estos nombres suelen utilizarse indistintamente.

“Nuestros analistas están verificando esa información (...) La prueba tecnológica será determinante para establecer si realmente pertenecen o no a alguna estructura criminal”, indicó.

Hasta el momento, la investigación permitió establecer la presencia de al menos dos personas en los hechos.

“Sabemos de la presencia de dos individuos, la investigación continúa para determinar si hubo más participantes y esclarecer completamente las circunstancias”, concluyó el director de la Fiscalía en Atlántico.