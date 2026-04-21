En medio de la ofensiva contra el hurto en Barranquilla, la Policía Nacional capturó en flagrancia a dos hombres señalados de participar en robos violentos en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Francisco, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) lograron la detención de los sujetos conocidos con los alias de “Isma” y “Gerson”, quienes deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según el reporte oficial, la captura se produjo luego de que los individuos presuntamente despojaran de sus pertenencias a dos ciudadanos. Tras el hecho, intentaron huir, lo que desató una persecución que terminó con su interceptación.

Durante el operativo, las autoridades recuperaron dos teléfonos celulares, dos billeteras con documentos personales y una cadena de oro. Además, incautaron una pistola traumática con cartuchos, tres celulares adicionales y un vehículo que, al parecer, era utilizado para cometer los delitos.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos serían presuntos dinamizadores del hurto de prendas de oro en sectores del norte y centro de Barranquilla. Las autoridades indicaron que harían parte de un grupo delincuencial organizado, cuyo modus operandi consistía en identificar a sus víctimas en establecimientos comerciales, hacerles seguimiento y luego ejecutar los robos de manera violenta.

Asimismo, estarían vinculados con al menos cinco casos de hurto registrados en lo corrido del año en la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que estas capturas hacen parte de la estrategia para combatir el hurto violento y reiteró que continuarán las acciones para judicializar a quienes afectan la seguridad ciudadana.

La institución invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o la Línea Contra el Crimen, garantizando reserva de la información.