En las próximas horas el empresario colombiano Carlos Mattos podría quedar en libertad condicional tras una decisión judicial emitida en Barranquilla.

De acuerdo con la decisión del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Atlántico, emitida este lunes 20 de abril y notificada este martes, el empresario podrá gozar de este beneficio, luego de que el Inpec confirme que no hay requerimientos judiciales por parte de otra autoridad.

Como se sabe, el empresario se encontraba bajo la medida de casa por cárcel debido a problemas de salud que presentó mientras estaba recluido en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla

De momento, la decisión llegó al Inpec que se encargará de evaluar lo anteriormente decidido y proceder con su liberación.

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Mattos había sido condenado por delitos como cohecho por dar u ofrecer, en concurso con daño informático agravado, en el marco del denominado caso Hyundai, una investigación que destapó una red de corrupción judicial para manipular el reparto de procesos en su favor.

Este caso se remonta a 2016, cuando el empresario buscaba mantener la representación de la marca Hyundai en Colombia. Según la Fiscalía, se habrían pagado millonarios sobornos a funcionarios judiciales para direccionar decisiones y obtener beneficios en el litigio.

Las investigaciones llevaron a la captura de jueces, abogados y funcionarios, y evidenciaron pagos que alcanzarían los 2.000 millones de pesos para influir en decisiones judiciales.

Por este caso, Mattos ya cumplió 3/5 partes de su condena, la cual había sido fijada en 9 años, 5 meses y diez días. Desde noviembre de 2021 empezó a contabilizarse su periodo de reclusión, razón por la cual el empresario podría salir libre de manera condicional.