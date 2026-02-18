Un juez de control de garantías negó la solicitud de principio de oportunidad presentada por la defensa del empresario Carlos Mattos, con la que buscaba dar por terminado el proceso penal que enfrenta por las salidas irregulares de la cárcel La Picota en 2022.

El acuerdo propuesto contemplaba la entrega de dos camionetas y una motocicleta de alto cilindraje al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación, bajo la figura de “donación”, a cambio de que se archivara la investigación.

Con la decisión judicial, Mattos continuará vinculado al proceso, que se suma a sus antecedentes penales.

El empresario ya ha sido condenado en dos oportunidades por hechos relacionados con el soborno a jueces de la República en el marco del denominado “caso Hyundai”.

La jueza consideró que no se cumplían las condiciones para avalar el beneficio solicitado, lo que impide, por ahora, que el empresario cierre el capítulo judicial relacionado con sus presuntas irregularidades durante su reclusión.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la figura del principio de oportunidad y los límites de este mecanismo en procesos que involucran a personas previamente condenadas por delitos contra la administración de justicia.