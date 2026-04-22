El juzgado VI de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla otorgó el pasado 20 de abril la libertad condicional al empresario Carlos Mattos, vinculado al escándalo de sobornos conocido como el caso Hyundai.

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El exrepresentante de Hyundai en Colombia fue condenado hace cuatro años por este escándalo de corrupción, y ahora es procesado por sus salidas clandestinas de la cárcel La Picota en 2022.

Mattos fue acusado de sobornar a jueces tras aceptar cargos por cohecho y acceso indebido a sistemas informáticos en el caso Hyundai. La acumulación de sus penas sumaron más de 9 años de prisión, sin embargo, obtuvo dicho beneficio tras cumplir parte de la pena.

La decisión del juez se enmarca en las normas que permiten acceder a la libertad condicional cuando se cumplen ciertos requisitos, como el tiempo de pena ejecutado y compromisos de reparación.

No obstante, la complejidad del caso mantiene en revisión su situación jurídica, ya que el empresario aún enfrenta otros expedientes derivados del mismo entramado, por lo que las autoridades deberán evaluar si existen órdenes vigentes que impidan su salida de prisión.

¿Cuáles fueron las razones para que quedara en libertad?

La libertad condicional, expedida el pasado lunes 20 de abril por la juez sexta de ejecución de penas y medidas de Barranquilla, Carmen Luisa Terán, no es un hecho aislado, sino que se derivó del cumplimiento de unos requisitos legales.

Primero, Mattos ya había cumplido las tres quintas partes de las condenas impuestas en su contra, uno de los principales requisitos que establece la ley colombiana para acceder a este beneficio. Sin ese umbral de tiempo cumplido, la decisión habría sido inviable.

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Además, el empresario solicitó la acumulación de penas, una figura que permite unificar las condenas y facilitar el cómputo del tiempo total de prisión.

El tercer elemento decisivo fue la renuncia al recurso extraordinario de casación en los dos procesos por los que fue condenado. Al desistir de esta vía, Mattos dejó en firme las sentencias, lo que permitió avanzar en la fase de ejecución de la pena y, con ello, en la solicitud de beneficios como la libertad condicional.

A estos mecanismos, se sumó otro de gran importancia y fue la redención de pena, ya que durante su tiempo de reclusión el empresario desarrolló actividades de estudio y trabajo, además publicó un libro, lo que le permitió reducir el tiempo de su condena.

Caso Hyundai

El proceso judicial contra Carlos Mattos se remonta a 2015, cuando se desató una disputa empresarial por la representación de la marca Hyundai en Colombia, lo que terminó escalando a un entramado de corrupción.

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Según las investigaciones, el empresario habría participado en maniobras ilegales para manipular el reparto de procesos judiciales y obtener decisiones favorables.