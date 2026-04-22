Está listo para volver a subirse a la lomita. El pelotero colombiano Didier Fuentes está preparado para regresar a la acción en el béisbol del las Grandes Ligas.

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Lo hará, una vez más, con su equipo, los Bravos de Atlanta, novena que lo llamó de su filial Triple A y que puso en asignación a Ian Hamilton.

El sucreño, de 20 años, será el abridor en el juego de su novena ante los Nacionales de Washington, este miércoles, a partir de las 5:45 p. m., hora de nuestro país, en el Nationals Park.

El diestro colombiano ya tuvo un juego en esta campaña del mejor béisbol del mundo. Fue ante los Reales de Kansas City en el Truist Park, de Atlanta.

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En cuatro entradas, el pelotero más joven de todas Las Mayores toleró solo dos hits y una carrera. Dio un tiquete gratis y puso a cuatro hombres a abanicar la brisa. Su era quedó en 2.25.

Fuentes ya ha disputado un total de cinco juegos en La Gran Carpa con cuatro aperturas, tres derrotas y todavía no tiene victorias. Lleva un total de 16 ponches en 17 entradas lanzadas.

Didier Fuentes irá motivado en busca de la primera victoria de su carrera en las Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta.