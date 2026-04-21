La selección Colombia sigue a paso firme en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se están celebrando en Panamá.

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La novena nacional mostró todo su poderío y derrotó 17-3 a su similar de Perú, este martes, en la segunda jornada de esta disciplina.

Sobre la lomita la victoria fue para Enrique Sánchez, quien en tres episodios completos le anotaron dos carreras y propinó siete ponches.

La derrota la cargó Juan Shibata, quien trabajó durante tres capítulos y un tercio y permitió seis rayitas.

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Por los nuestros se destacaron Sebastián Solano con tres anotadas, Emmanuel Cavadia y Einer Guzmán, quienes también aportaron tres rayitas cada uno.

Este miércoles la novena nacional jugará ante la de Panamá.