Tenía la espinita. Miguel Agámez no niega que caer en la la final del Torneo Sudamericano Sub-17 Colombia-2025, le había dejado una cicatriz en su corazón que solo podía borrar conquistando el título en la edición de este año en Luque, Paraguay.

Leer también: 56 heridos y 63 detenidos luego de la fuerte pelea entre hinchas de Cerro Porteño y la Policía de Paraguay

El 12 de abril del curso pasado, en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, su tierra natal, el combinado de Brasil le aplazó a Miguel la alegría de alcanzar la gloria y se impuso al seleccionado tricolor en definición por tiros desde el punto penal (4-1), después de empatar 1-1 en 90 minutos.

Aunque casi un mes después, el 10 de mayo, cinco días antes de cumplir 16 años, el venezolano César Farías, técnico de Junior en ese entonces, le dio la felicidad y la oportunidad de debutar en primera división con la rojiblanca, en la derrota 2-1 ante Santa Fe en Bogotá, y en el segundo semestre, ya con Alfredo Arias como timonel, hizo parte del plantel que se coronó campeón de la Liga II, Agámez mantenía su sed de revancha con ‘la Amarilla’, y solo la pudo calmar el domingo anterior. Doce meses y siete días pasaron desde la derrota ante ‘la Canarinha’.

Leer también: Ardor y vulgaridades en la selección Argentina sub-17 tras perder la final ante Colombia

“Esa experiencia de perder la final hace un año fue un aprendizaje para mí. Levanté cabeza y me dije: tengo que prepararme para lo que se viene. No pensaba estar aquí, pero gracias a Dios sí, me dieron la oportunidad y le aporté al grupo mi actitud, mis ganas. Debía esta final a Colombia y a todos mis compañeros”, comentó Agámez en la rueda de prensa que concedió ayer en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en la capital, junto a Fredy Hurtado, entrenador de la sub-17, y el también volante cartagenero Éider Carrillo, quien portó la banda de capitán en la competencia.

Cortesía Conmebol Miguel Agámez recibiendo el abrazo de felicitación de Ramón Jesurun, presidente de la FCF.

Agámez, que en esta temporada fue cedido nuevamente al Barranquilla FC, donde se estrenó en la Primera B el 21 de julio de 2024 siendo todavía un quinceañero, anotó dos golazos y fue una de las figuras en la victoria 4-0 ante Argentina en la final.

Ya los nuestros se habían desquitado directamente de los brasileños en la semifinal al golearlos 3-0.

“Los goles fueron gracias a toda Colombia, a mis compañeros, al cuerpo técnico y al trabajo que se viene haciendo día a día, las madrugadas y las largas jornadas. Gracias a eso le damos esta Copa al país”, dijo Agámez con su acento cartagenero intacto.

Leer también: Doblete de Miguel Agámez y... ¡Colombia campeón del Sudamericano sub-17!

“Fue clave la actitud dentro y fuera del campo, la mentalidad que día tras día nos viene inculcando el cuerpo técnico: ganar, quedar de primero, tener el arco en cero, hacer goles. Así se nos dio el resultado”, agregó el mediocampista que también disputó el Mundial Sub-17 Catar-2025.

Colombia queda campeón con mucho sabor costeño



El equipo nacional goleó 4-0 a Argentina y se alzó con el título del Sudamericano Sub-17.



El cartagenero Miguel Agámez, del Barranquilla FC, brilló marcando un doblete en el compromiso, que se disputó en Paraguay. pic.twitter.com/klWyGNFhnb — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 20, 2026

En medio de toda esa dicha y orgullo que representa para Agámez ser protagonista y levantar un título sudamericano, se muestra aterrizado. “Somos el foco del país en este momento, pero tenemos que tomarlo de la mejor manera, tranquilos, con los pies en la tierra, disfrutar de esta victoria y trabajar”.

Leer también: Radamel Falcao García sufre una fractura “en el arco cigomático”

Ya se sacó la espinita. Ya se trazó otra meta. “Viene la preparación para el Mundial en noviembre (que también será en Catar), concentraciones, viajes… hay que estar enfocados, todos tenemos una función y tenemos que estar preparados”.

Cortesía Conmebol El cartagenero José Escorcia fue el goleador del torneo con cuatro tantos.

LOS CUATRO CARIBEÑOS DE LA SELECCIÓN SUB-17

Un barranquillero, el volante interior Carlos Rodríguez Herazo (Junior), y tres cartageneros, el volante de marca Éider Carrillo Córdoba (DIM), el volante mixto Miguel Agámez (Barranquilla FC) y el delantero José Escorcia (Nacional), son los caribeños de la selección sub-17.

Éider, hijo del exfutbolista Eduardo Carrillo, es el capitán del equipo patrio. Escorcia quedó goleador de la Liga, y Agámez anotó dos goles en la final.

Rodríguez entró en el segundo tiempo del último partido y aportó su fútbol de calidad.