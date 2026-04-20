Un grave hecho inesperado se registró este domingo 19 de abril en el municipio de Bagadó, en el departamento del Chocó, cuando la administración local inauguraba un puente que cruza el río Churina y que comunica el casco urbano con el cementerio San Marino. Sin embargo, la celebración terminó en tragedia cuando, pocos segundos después del acto protocolario, la estructura colapsó, dejando a tres personas lesionadas.

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Antes de la puesta en funcionamiento de la obra, la alcaldesa de Bagadó, Marinella Palomeque, había destacado el avance de su gestión afirmando que “nos estamos convirtiendo en la administración que resuelve lo que necesitan”.

Asimismo, en videos grabados por asistentes se observa el momento en que se realiza el tradicional corte de cinta y, posteriormente, varios ciudadanos empiezan a transitar por el puente metálico de cerca de 60 metros de longitud. Instantes después, la escena cambia drásticamente.

Otra grabación muestra la estructura inclinada, con personas intentando sujetarse de los bordes para no caer, mientras algunos testigos reaccionan con angustia al señalar que “algunos cayeron al río”. El reporte oficial indica que tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos.

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Por otro lado, el arquitecto encargado de la obra, Carlos Cuesta Córdoba, explicó sobre la infraestructura que: “Técnicamente, es un puente construido en concreto y hierro. Tiene una longitud de 60 metros, tiene dos rampas de acceso”.

Uno de los habitantes de San Marino que presenció el colapso relató la confusión del momento: “Fue cuestión de segundos. Apenas estaban pasando para la foto, para estrenarlo, y se vino abajo todo. La gente gritaba, unos en el agua, otros prensados”.

#LoÚltimo | Se desplomó un puente en plena inauguración en Chocó.



La inauguración de un puente colgante en Bagadó, Chocó, se convirtió en un momento de pánico cuando la estructura se vino abajo justo mientras la alcaldesa encabezaba el acto y los asistentes lo cruzaban. pic.twitter.com/fING0vwTFJ — Letras Medio Digital (@LetrasMedio) April 20, 2026

Tras lo ocurrido, la mandataria local expresó su preocupación por las víctimas al señalar que “Nos duele mucho saber que muchos de esos afectados fueron niños y una persona adulta mayor”.

No obstante, desde la administración municipal se planteó la posibilidad de que el hecho no haya sido accidental. Según el arquitecto Cuesta Córdoba: “Estamos mirando que toda esta parte que era la que sujetaba presenta un corte que no es usual; estamos viendo que hubo algún tipo de manipulación o una sustancia. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes”.

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Finalmente, la alcaldesa reiteró sus observaciones sobre la obra y sostuvo que “yo no soy ingeniera, ni maestra de obra, ni sé mucho de materiales, pero sí sé que soy exigente en la construcción de las obras, que nos suministren material de calidad. Yo hice observación de esos cables antes de llegar y vi que es fino y pesado. Difícilmente pocas personas podían con él; estuve en el lugar de los hechos y tendría que ser pita para reventarse como se reventó. Provocaron la caída del puente”.