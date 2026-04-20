Migración Colombia reporta que en lo que va de este año 2026 se han registrado 310 casos de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros en el país. Las medidas han sido adoptadas por motivos como amenazas a la seguridad nacional, uso de documentación falsa, incumplimientos de la normativa migratoria y solicitudes de autoridades judiciales tanto nacionales como internacionales. En el departamento de Antioquia se contabilizan 35 casos en total entre ambas sanciones.

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Además, de ese acumulado, 157 corresponden a deportaciones, las cuales se originan principalmente por irregularidades relacionadas con el ingreso, la permanencia o la salida del territorio colombiano. Las regiones con mayor número de estos procedimientos son Nariño con 51 casos, Oriente con 24, Atlántico con 19, Eje Cafetero con 17 y Antioquia con 16.

Por otro lado, se han reportado 153 expulsiones en el mismo periodo. Estas se concentran principalmente en las regionales Oriente (57 casos), Andina (23), Antioquia (19), Nariño (12) y El Dorado (12). Este tipo de medida se impone cuando el extranjero representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público o la convivencia ciudadana, o cuando existe una solicitud de Interpol o una orden emitida por autoridades judiciales.

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Según Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, manifestó que “la Constitución y la Ley son contundentes a la hora de garantizar la seguridad nacional y el orden público, y en ese sentido se aplican estos procedimientos administrativos, respetando siempre los derechos y el debido proceso de las personas”.

Finalmente, las cifras de 2026 se mantienen similares al comportamiento registrado en el primer trimestre del año 2025, cuando se cerró con 1.652 casos en todo el país. De ese total, más de 150 órdenes fueron ejecutadas desde la Regional Andina, principalmente en Bogotá, donde los ciudadanos extranjeros fueron trasladados a zonas fronterizas o retornados mediante vuelos hacia sus países de origen.