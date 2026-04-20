Dos aviones estuvieron a punto de chocar en una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en la noche del domingo 19 de abril. Según reportes de rastreo aéreo, las aeronaves coincidieron en la aproximación al aeródromo, pero una de ellas evitó la tragedia haciendo una maniobra de aviación a último minuto.

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Uno de los aviones implicados operaba un vuelo comercial, el LH542 de la aerolínea alemana Lufthansa, procedente de Frankfurt, mientras que la otra era una aeronave de carga, modelo Boeing 777 de la aerolínea Qatar Airways Cargo, que llegaba a Bogotá desde Sao Paulo, Brasil.

Gracias a la rápida reacción del piloto de Lufthansa, con una maniobra de seguridad estándar, se evitó una gran tragedia.

Ante el incidente, la Aeronáutica Civil se pronunció dando detalles de lo sucedido. Además señaló que se hizo un análisis detallado de 100 imágenes de radar, confirmándose “el manejo coordinado y controlado de una situación de congestión aérea que incidió en la fase de aproximación y aterrizaje hacia la pista 32 Izquierda”.

“Debido a la alta afluencia de vuelos y al cierre preventivo de la pista 32 Derecha (32R), las operaciones de aterrizaje fueron redireccionadas hacia la pista 32 Izquierda (32L). Durante este proceso, se registró un ajuste de velocidad por parte de una aeronave de Qatar Airways en su tramo final de aproximación. Simultáneamente, una aeronave de Lufthansa se encontraba en el tramo básico con una velocidad superior a la de la aeronave de Qatar Airways”, se lee en el comunicado.

La Aerocivil indicó además que la situación de última hora entre las aeronaves generó una proximidad de una milla horizontal y 1.200 pies de diferencia de altitud vertical, aun habiéndose confirmado, por parte de la Torre de Control de El Dorado, que “la aeronave de Lufthansa tenía contacto visual y controlada la posición de la aeronave de Qatar Airways”.

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La autoridad aérea señaló que sin embargo, la tripulación de Lufthansa decidió realizar una “aproximación frustrada” como medida de seguridad operacional.

Como resultado de esta maniobra, en el momento en que ambas aeronaves coincidieron verticalmente, existía ya una separación de 3.000 pies de altitud entre ellas.

“Puntos clave de seguridad operacional”

La Aeronáutica Civil detalló los siguientes puntos clave de seguridad aplicados por las aeronaves involucradas en el incidente:

La maniobra se realizó bajo los estándares internacionales y las cartas de navegación publicadas, garantizando el control total de la operación en todo momento.

Se mantuvo una distancia mínima de una milla náutica entre las aeronaves.

Al inicio de la maniobra, la distancia vertical era de 1.500 pies, alcanzando una separación final de 3.000 pies de altitud al momento del cruce vertical.

Las aeronaves estuvieron bajo el control efectivo y permanente del personal ATC de El Dorado.

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“La autoridad aeronáutica reitera que la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones es nuestra prioridad. Las maniobras de aproximación frustrada son procedimientos de rutina diseñados, precisamente, para mantener los márgenes de seguridad ante cualquier variable en el flujo del tráfico aéreo”, precisó la Aerocivil.