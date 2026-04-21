El informe de seguridad sobre los tres primeros meses del año 2026, publicado por el Ministerio de Defensa, revela que las masacres en Colombia aumentaron en 2026.

Leer también: Clan del Golfo afirma que no hay menores en su estructura: el Estado verificará el censo

De acuerdo con el balance, 94 personas murieron en los primeros tres meses del año involucradas en masacres, lo que representa un 32 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este inicio de año es el más crítico de la última década en materia de homicidios colectivos.

La primera masacre del año se registró el 3 de enero, en Santander de Quilichao, en Cauca. Hombres armados asesinaron a Irma Yulie Erazo Reina, administradora de un local comercial. Durante el velorio, otro grupo armado asesinaron a dos allegadas a la primera víctima: Angélica María Cantoñí Estacio y Reina Nancy Stella.

El informe del Ministerio de Defensa da cuenta de 30 masacres con un saldo de 94 personas en el primer trimestre del año. Hay que recordar que se le denomina masacre al asesinato intencional y simultáneo de tres o más personas en un solo evento.

Por su parte, el reporte de Indepaz en el mismo periodo data de 133 personas asesinadas en masacres. Se indica que los casos se concentran en 34 municipios de 17 departamentos.

El mismo instituto registró que en el primer trimestre de 2025, ocurrieron 16 masacres, mientras que en 2024 fueron 18 y en 2023 27.

Indepaz registró entre 2026 y marzo de 2026 729 masacres, con 2.627 víctimas en todo el territorio colombiano.

En cuanto a las víctimas 1.675 eran hombres, 285 mujeres y al menos 133 menores de edad, además de 694 personas sin identificar.