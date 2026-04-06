Un trágico hecho ocurrido en una institución educativa de Argentina generó la discusión sobre la influencia de las comunidades digitales en jóvenes.

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Y es que un adolescente de 15 años protagonizó un ataque armado dentro de su colegio en Argentina, dejando un estudiante fallecido y varios heridos.

De acuerdo con las autoridades, el menor ingresó al plantel con un arma escondida en su mochila, la cual sacó dentro de las instalaciones antes de iniciar el ataque.

A 15-year-old student opened fire at Mariano Moreno School in San Cristóbal, Santa Fe Province, Argentina, on March 30, killing 1 (13yo Ian Cabrera) and injuring 8 others. #shooting #tiroteo



The shooter used a shotgun during flag-raising, was subdued by staff, and is in… pic.twitter.com/dPTgLUD4nK — GeoTechWar (@geotechwar) March 30, 2026

Tras salir de un baño, realizó varios disparos en cuestión de segundos, provocando una situación de pánico entre estudiantes y docentes.

Como resultado del tiroteo, un menor de 13 años perdió la vida, mientras que otros estudiantes resultaron heridos, algunos de ellos con lesiones de gravedad. Además, durante la huida, varios alumnos sufrieron golpes y contusiones en medio del caos.

🚨Un hecho de violencia sacude a Argentina 🚨



En la ciudad de San Cristóbal, un tiroteo al interior de una institución educativa dejó un estudiante muerto y varios heridos.



Según reportes, un alumno de aproximadamente 15 años ingresó armado a la Escuela N.º 40 Mariano Moreno y… pic.twitter.com/Upcpt2wTDk — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) March 30, 2026

TCC, el grupo en redes sociales que es fanático de masacres

Las primeras hipótesis de la investigación indican que el hecho no fue impulsivo. Por el contrario, habría existido una preparación previa, evidenciada en la forma en que el atacante ingresó con el arma, la munición y ejecutó la secuencia del ataque.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el análisis del entorno digital del adolescente. Según los investigadores, el joven participaba en comunidades en línea donde se comparten contenidos relacionados con crímenes reales y ataques escolares.

Estas redes, que operan principalmente en plataformas cerradas, suelen reunir a usuarios interesados en este tipo de contenidos, lo que ha despertado preocupación por su posible influencia en conductas extremas. Las autoridades continúan examinando dispositivos electrónicos del implicado para determinar el alcance de estas interacciones.

True Crime Community, conocida en ese entorno como TCC, es una red en línea integrada en su mayoría por jóvenes interesados en casos criminales reales.

En estos espacios virtuales se comparten contenidos relacionados con asesinos en serie y hechos violentos. En sus versiones más extremas, algunos usuarios muestran admiración por responsables de ataques escolares, tomando como referencia episodios históricos como el ocurrido en Masacre de Columbine, donde murieron 13 personas.

Este hecho dio origen a lo que expertos denominan el “efecto Columbine”, un fenómeno que ha influido durante años en la creación de subculturas digitales que romantizan este tipo de violencia y que, en algunos casos, han inspirado conductas similares en distintos países.

La actividad de estas comunidades suele desarrollarse en plataformas como Discord, donde los usuarios se organizan en grupos privados con temáticas específicas, y en TikTok, donde el contenido puede alcanzar mayor difusión.

8. William Sanders guiando a más de 100 estudiantes para ponerlos a salvo durante la masacre de Columbine. pic.twitter.com/BD5bIEzmNk — Tushar (@tusmedios) December 27, 2024

Estos usuarios centran su interés en los responsables del ataque de 1999, contribuyendo a mantener vigente una narrativa que ha sido señalada por especialistas como un factor de riesgo.

De hecho, investigaciones recientes han vinculado a miembros de estas comunidades con varios incidentes en Estados Unidos, incluyendo ataques escolares y planes que fueron detectados antes de ejecutarse, lo que ha encendido alertas sobre el impacto de estos espacios digitales en jóvenes vulnerables.