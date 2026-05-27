El papa León XIV expresó su preocupación “por la guerra en Ucrania, que estos días está experimentando una fuerte intensificación”, en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro.

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“Deseo expresar mi solidaridad con quienes sufren a causa de los recientes ataques, perpetrados también contra la población civil”, dijo el papa en referencia a los últimos ataques rusos.

“La guerra no resuelve los problemas, sino que los agrava. No genera seguridad, sino que multiplica el sufrimiento y el odio. Donde caen misiles y drones, caen también las esperanzas, se destruyen hogares y lugares de oración, se quiebran vidas inocentes”, agregó el pontífice, que este miércoles recibió también en audiencia privada al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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Después, el papa encomendó su protección a la Virgen, reina de la Paz de “todos los pueblos heridos por la guerra”.

Ucrania atacó con drones terminal portuaria y refinería en el sur de Rusia

Ucrania atacó este miércoles con drones la terminal portuaria de la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocando un incendio en la refinería local, según informaron las autoridades locales.

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“En el distrito municipal de Tuapsé fragmentos de un dron cayeron en el territorio de la terminal portuaria. No hubo víctimas. Debido a la caída de los fragmentos se desató un incendio que fue sofocado rápidamente”, indicaron en Telegram.

Tuapsé ha sido atacada repetidamente en los últimos meses por los aparatos no tripulados enemigos, lo que provocó un vertido en el mar Negro.

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En la ciudad de Taganrog, ubicada también en el sur, a orillas del mar de Azov, resultaron heridos dos civiles durante un ataque de misiles ucranianos, según la alcaldesa local, Svetlana Kabúlova.

Según el canal independiente ruso Astra, el objetivo del ataque ucraniano era una planta de reparación de aviones.

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En Vorónezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, se desató un incendio en el aeródromo militar ‘Baltimore’, según el gobernador local, Alexandr Gúsev, que informó del derribo de “dos objetivos de alta velocidad”.

Esta madrugada las fuerzas ucranianas atacaron el sur de Rusia no solo con drones de largo alcance, sino también con misiles, presumiblemente Storm Shadow, de fabricación británica, según el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev.

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En total, durante la pasada noche “fueron interceptados y aniquilados 140 drones ucranianos de ala fija” sobre siete regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además de los mares Negro y Azov, según reportó en MAX el Ministerio de Defensa de Rusia.