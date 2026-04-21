La Policía informó este martes en un comunicado que un uniformado fue asesinado en un ataque terrorista perpetrado en las últimas horas en Cartagena del Chairá, Caquetá.

Lea: Acusan al fallecido cardenal Pedro Rubiano de haber abusado de un joven de 15 años en 1983 en Bogotá

“Rechazamos con absoluta firmeza el ataque criminal perpetrado en el sector de Cuatro Vientos, barrio La Ciudadela, en Cartagena del Chairá (Caquetá), contra nuestros uniformados del grupo GOES”, expresó la institución.

Los uniformados víctimas cumplían labores de patrullaje y control para proteger a la comunidad.

Lea: Disidentes de las Farc ingresaron a colegio rural de Nariño y entregaron útiles escolares en acto de “propaganda”

“Este acto vil y cobarde segó la vida de nuestro patrullero Geison Rayo Espinosa. Como resultado del ataque, tres uniformados y un civil resultaron heridos tras un hostigamiento con arma de fuego”, reportó la Policía.

Los afectados fueron trasladados a centros asistenciales en Florencia, donde reciben atención especializada.

Lea: Presidente Petro intenta desmarcarse de supuestos vínculos con ‘Papá Pitufo’: negó reunión con su abogado

Por ello, agregó la entidad, de manera inmediata, en coordinación con el Ejército Nacional, se desplegó un operativo contundente para asegurar la zona, avanzar en la recolección de pruebas y dar con el paradero de los responsables.

“Este crimen no quedará impune. Hemos activado todas nuestras capacidades investigativas, operativas y de inteligencia para ubicar y judicializar a los responsables con la mayor celeridad”, anunció el organismo policial.

Lea: Puente recién inaugurado en Bagadó, Chocó, colapsó tras la ceremonia y dejó tres heridos

Finalmente, expresó la institución su solidaridad con las familias afectadas y exaltó la memoria del héroe asesinado, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber.

“Su sacrificio fortalece nuestra determinación de seguir combatiendo sin tregua a quienes pretenden sembrar el miedo”, concluye el documento.