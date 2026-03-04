La cifra de militares muertos sigue en aumento. Este miércoles tres soldados murieron asesinados y uno más resultó herido en una emboscada realizada por las disidencias de las Farc en zona rural del departamento del Caquetá.

Lea también: Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por el asesinato de las dos adolescentes en Malambo

De acuerdo con lo que ha trascendido, los militares adelantaban la instalación de puestos de votación en la zona cuando fueron sorprendidos por integrantes del grupo armado organizado residual estructura Carolina Ramírez, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

Los uniformados, pertenecientes a las tropas de la Fuerza de Tarea Omega, sostienen combates con los guerrilleros en zona rural de la vereda Santo Domingo, del municipio de Cartagena del Chairá.

“Nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo”, informó el Ejército.

#ComunicaciónOficial | Tropas de la @ftc_omega sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Carolina Ramírez, en zona rural de la vereda Santo Domingo, en Cartagena del Chairá, #Caquetá.#AEstaHora nuestras tropas en el sector… pic.twitter.com/XwgDxTwdMa — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 4, 2026

Lea también: Una amiga y un taxista, claves en ubicación de menores barranquilleras en Bolívar

Ejército capturó a cuatro supuestos integrantes del ELN

Cuatro presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron capturados en una zona rural de Buenaventura y acusados de cobrar extorsiones y de planear atentados contra la población civil y la fuerza pública, informó este lunes el Ejército.

Las detenciones se llevaron a cabo en la vereda San Cipriano, del Distrito Especial de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), tras varios meses de labores de inteligencia y mediante una orden judicial de allanamiento.

Según las autoridades, los capturados pertenecen al Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN y estaban encargados de consolidar el control territorial de esa guerrilla en corredores estratégicos de zonas rurales.

Lea también: Caso de las hermanas Hernández: ¿otras dos víctimas de la violencia entre estructuras armadas?

Durante la operación fueron incautadas armas, cartuchos y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La investigación preliminar indica que la organización está bajo el mando de un hombre conocido con el alias de El Mono, señalado de coordinar las extorsiones y ordenar ataques en Buenaventura.

Buenaventura tiene una mezcla de violencias porque allí, además del ELN, tienen presencia pandillas, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que se disputan el control de la zona para manejar la cadena del narcotráfico.