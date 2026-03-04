En cuestión de horas se ha ido resolviendo el caso de las hermanas Hernández, Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle, de 17, quienes habían sido reportadas como desaparecidas desde los pasados carnavales y sus cuerpos fueron hallados enterrados recientemente, con signos de violencia, en un sector enmontado del barrio Maranatha de Malambo.

Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega de 17.

Maricruz Esther Noriega, madre de las menores, confirmó el lunes anterior desde la sede de la Regional Norte de Medicina Legal que habían identificado a sus hijas por unos tatuajes y por prendas de vestir.

Luego de todo el dolor que ha despertado esta historia de las menores, vecinas del barrio La Sierrita, en el sur de Barranquilla, la Policía Metropolitana confirmó que hoy están en poder de las autoridades competentes un menor de edad y un adulto que habrían participado de la muerte de las menores.

Como si se tratara de una producción cinematográfica, de acuerdo con las versiones conocidas por este medio, a los individuos se llegó por el rastreo de un número celular.

Tras análisis, dicho contacto dio con el paradero de uno de los sospechosos que, coincidencialmente, había resultado herido en un accidente de tránsito.

Luego, tras identificación, verificación de información y análisis de investigadores de la Policía Judicial, se encontró en este equipo que portaba el accidentado información relacionada con el crimen de las menores. Pero además de otros hechos criminales en los que el mismo sospechoso habría participado en Barranquilla, su área metropolitana y en el resto del país.

Como ya lo había publicado EL HERALDO en primicia, las menores habrían llegado el Martes de Carnaval a una vivienda de Malambo en donde se llevaba a cabo una fiesta y estaban presentes supuestos integrantes de la estructura criminal ‘los Costeños’.

Unos acompañantes de las menores, afines con los miembros de la organización criminal, habrían sostenido una confrontación con uno de los participantes del evento y, al parecer, señalaron a una de las jóvenes de ser delatora de otro grupo delincuencial.

La versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades indica que las jóvenes hermanas fueron asesinadas la madrugada del Miércoles de Ceniza, luego de que uno de los hoy capturados diera la orden ante el supuesto peligro que corría en medio de las vendettas.

Hay que mencionar que esos mismos sujetos que hoy están capturados habrían intentado extorsionar a los familiares de las menores luego de la muerte de ambas.

Aunque también se indaga si dicho delito fue cometido por los acompañantes de las menores a la fiesta, quienes las sacaron de su casa en la noche del Martes de Carnaval.