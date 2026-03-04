La Seccional Atlántico de la Fiscalía confirmó en la noche de este martes 3 de marzo sobre la legalización de captura de Juan Carlos Escorcia De la Hoz, investigado por el delito de feminicidio tentado al ocasionar graves lesiones a su pareja, en medio de un caso de violencia dentro del hogar de ambos, en el barrio Barahona de Baranoa, Atlántico.

El hecho, investigado por la Patrulla Púrpura de la Policía del Atlántico, sucedió a comienzos del pasado mes de febrero, cuando Escorcia De la Hoz roció a su compañera con alcohol etílico y le prendió fuego, causándole a esta unas quemaduras de primer grado, en parte del rostro, cuello, pecho y abdomen.

Según las investigaciones y declaraciones obtenidas por las autoridades, el indiciado, en medio de la agresión registrada el 10 de febrero, le habría manifestado a su pareja “No te vas a deshacer de mi tan fácilmente”.

En aquel momento, los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la pareja, quienes intervinieron y evitaron que la mujer terminara envuelta en llamas. Posterior a eso, la víctima fue trasladada hasta la Clínica Reina Catalina.

El lamentable suceso fue presenciado por dos hijas menores de la pareja.

Tras la audiencia preliminar, se legalizó su captura y ahora aguarda por las otras dos diligencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.