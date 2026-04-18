En medio del complejo panorama de orden público que atraviesa el centro del Atlántico, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, valoró como “positivo y esperanzador” el consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, este viernes 17 de abril en esta población, escenario clave para articular respuestas frente a la escalada de violencia.

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El mandatario local aseguró que el encuentro dejó compromisos concretos por parte del Gobierno Nacional y la fuerza pública, luego de revisar no solo la situación de Baranoa, sino la de otros municipios golpeados por homicidios y extorsiones.

“Soy muy optimista con lo que se trabajó en este consejo de seguridad. No solamente se revisó a fondo lo que atraviesa Baranoa, sino también otros municipios del departamento”, expresó Palma.

El alcalde destacó que uno de los principales resultados es el respaldo institucional para fortalecer la seguridad en el territorio. “Lo más importante es el apoyo que nos va a brindar el Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía para contrarrestar lo que se viene viviendo en nuestro municipio”, sostuvo.

Entre los compromisos adquiridos, Palma señaló que se priorizó la agilización del proyecto de construcción de la estación de Policía de Baranoa, así como el aumento del pie de fuerza tanto de la Policía como del Ejército, con refuerzos provenientes del batallón Vergara y Velasco.

Además, anunció la llegada de una tropa adicional del Gaula Militar, que no solo atenderá casos de extorsión, sino que también desarrollará campañas de prevención y acompañamiento a la comunidad.

“Se va a mantener el aumento del pie de fuerza de la Policía y se asignará una nueva tropa del Gaula, que estará atenta a cualquier denuncia de la ciudadanía”, indicó.

Alcaldía de Baranoa Visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al corredor gastronómico en Baranoa.

Estas medidas se dan en un contexto de creciente preocupación por la seguridad. De acuerdo con cifras recientes, Baranoa ha registrado al menos 15 homicidios en lo corrido de 2026, evidenciando un deterioro frente a años anteriores.

En ese sentido, el alcalde reconoció que, aunque se han obtenido resultados, aún son necesarias acciones más contundentes. “Somos conscientes de que se requieren mayores esfuerzos en materia de seguridad, y eso fue precisamente lo que logramos avanzar con el Gobierno Nacional”, afirmó.

Durante la jornada, el ministro de Defensa también visitó el corredor gastronómico del municipio, donde dialogó con comerciantes y trabajadores sobre las afectaciones derivadas de la inseguridad, en un ejercicio que, según Palma, envía un mensaje de respaldo y cercanía institucional.

“Estos espacios son importantes porque fortalecen la confianza. Es un mensaje de unión y de respaldo a nuestro municipio, a la gestión y a la fuerza pública”, agregó.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones y a trabajar de manera conjunta para recuperar la tranquilidad.

“El mensaje es de unión, de creer en la institucionalidad. Estamos comprometidos en hacer lo necesario para llevarle seguridad a todos los baranoeros”, concluyó.