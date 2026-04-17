La Policía Nacional a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, en desarrollo de actividades de registro y control, logró la captura de dos personas y la incautación de 11 kilogramos de marihuana, en la vía Oriental, jurisdicción del municipio de Sabanagrande.

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Los hechos se registraron cuando uniformados realizaron señal de pare a un vehículo tipo camioneta de servicio público.

Durante la inspección al automotor, fue hallada una caja de cartón sellada, en cuyo interior se encontraban 21 paquetes envueltos en bolsas plásticas transparentes que contenían una sustancia vegetal de color verde, con características similares a la marihuana.

De manera inmediata se procedió a la captura de los ocupantes del vehículo por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, siendo dejados a disposición de las autoridades competentes en la URI de la Fiscalía en Soledad.

De acuerdo con las autoridades, la sustancia incautada corresponde a aproximadamente 11 kilogramos de marihuana, con un avalúo estimado de $3.300.000. Este resultado operativo contribuye a la reducción del tráfico de estupefacientes en las vías del departamento.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, donde se garantiza absoluta reserva.