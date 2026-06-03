Hacia las 6:28 de la tarde de este martes 2 de junio se registró el homicidio de un joven en el barrio Santo Domingo, localidad Suroccidente de Barranquilla.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Brayan Andrés Cantillo Ruiz, de 24 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, la víctima se encontraba caminando a la altura de la transversal 1D con calle 55C, cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

El parrillero, con arma de fuego en mano, le propinó varios disparos, dejándolo tendido en el piso, para posteriormente darse a la fuga con su cómplice hacia un rumbo desconocido. Cantillo falleció en el lugar de los hechos a causa de los cinco mortales impactos que recibió, según indicaron los peritos.

Minutos antes del atentado, allegados manifestaron que, el joven había sido citado vía telefónica hasta el sitio donde se registró el crimen.

EL HERALDO conoció que el hoy occiso registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas fuego y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, Inteligencia reveló que, el pasado domingo 31 de mayo la víctima había resultado herida en la pierda en medio de un ataque sicarial perpetrado en el barrio El Bosque, donde perdió la vida un joven llamado Fabián Sarmiento Durán alias El Chichi.

Es importante mencionar que el sitio donde ocurrió el homicidio tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Pepes, al mando de alias El Ñia.

Hasta el momento se desconocen los móviles del asesinato, por lo que la Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello lograr esclarecer los hechos.