Una alerta sanitaria encendió las alarmas sobre la comercialización de quesos frescos en Colombia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) detectó que varios de estos productos se están vendiendo con registros sanitarios que ya perdieron su vigencia, una condición que incumple la normativa y compromete su legalidad en el mercado.

El hallazgo se produjo en medio de labores de control realizadas por la Dirección de Alimentos y Bebidas, donde se evidenció que los productos continúan en circulación pese a no contar con autorización actualizada. En términos técnicos, esta situación los ubica dentro de la categoría de alimentos fraudulentos.

Marcas de quesos señaladas por incumplir la normativa sanitaria vigente

La revisión permitió establecer que las anomalías están asociadas a quesos distribuidos por Lácteos Los Ñatos, Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto y Don Juan - El Tebol. En estos casos, los registros sanitarios identificados —RSAV02121205, RSAV02133812 y RSA-006617-2018— ya no tienen validez ante la autoridad competente.

Aunque los productos aún se encuentran en algunos canales de venta, el Invima dejó claro que su comercialización no está permitida bajo estas condiciones.

Autoridades ordenan retiro de productos y piden a consumidores suspender su consumo

Como parte de las medidas adoptadas, la entidad instó a los consumidores a no adquirir estos quesos y a dejar de consumirlos en caso de tenerlos en casa. También pidió reportar su presencia en tiendas o plataformas digitales para facilitar su ubicación.

En paralelo, se activó un despliegue de búsqueda por parte de las autoridades sanitarias en distintas regiones, con el objetivo de identificar los productos y retirarlos del mercado. Estas acciones incluyen tanto puntos de venta físicos como espacios de comercio electrónico.