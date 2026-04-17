Luego del consejo de seguridad realizado este viernes 17 de abril en Baranoa, Atlántico, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se hará una reunión de inteligencia extraordinaria tras conocerse informaciones sobre un posible atentado contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

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“Con la cúpula militar y policial, y también con el DNI, con la Dirección Nacional de Inteligencia, activamos una junta de inteligencia conjunta extraordinaria que se desarrollará esta noche, enfocada específicamente en lo que hemos conocido a través de las redes sociales”, declaró el ministro Sánchez.

Agregó: “También he interactuado directamente con personal de los Estados Unidos para recibir información que se tenga al respecto de dichas amenazas”.

Hay que recordar que este mismo viernes el presidente Gustavo Petro denunció que Estados Unidos tenía información sobre un posible atentado contra Cepeda.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, expresó Petro en X, donde no dio más detalles sobre quién quiere atacar al candidato por el Pacto Histórico.

Hay que recordar que durante esta campaña fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien murió en agosto del año pasado, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin político en Bogotá.

Ese magnicidio es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

Igualmente, la senadora Paloma Valencia recibió el fin de semana pasado una amenaza de muerte mediante la difusión en redes sociales de la imagen de una corona fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en Colombia.

El montaje muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años “1978-2026” y el mensaje “Descanse en paz”, mientras que Abelardo De la Espriella también denunció amenazas en su contra por redes sociales.