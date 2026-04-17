Epa Colombia volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por un rumor sobre un supuesto cambio en su situación judicial. En varias publicaciones se afirmaba que la empresaria e influencer habría obtenido prisión domiciliaria, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

La versión se movió rápido. En pocas horas, muchos usuarios empezaron a dar por hecho que Daneidy Barrera Rojas podría terminar su condena desde casa, una posibilidad que desde hace tiempo ha estado en el radar de quienes siguen su caso. Sin embargo, la información empezó a generar dudas por un punto clave: no había ningún respaldo oficial.

A pesar del alcance que tuvieron las publicaciones, ninguna autoridad judicial confirmó que se hubiera concedido un beneficio de ese tipo. Esa ausencia de pronunciamientos dejó en evidencia que se trataba de información sin verificar.

Aun así, el impacto fue evidente. Para muchos seguidores, la posibilidad de que la influencer cumpliera su condena fuera de un centro de reclusión representaba un avance importante, lo que explica por qué el rumor se difundió con tanta rapidez.

Karol Samantha aclara que no hay cambios en la condena de Epa Colombia

Ante la circulación de estas versiones, Karol Samantha, pareja de la empresaria, decidió pronunciarse públicamente. Lo hizo a través de un video en redes sociales, en el que desmintió de forma directa que Epa Colombia haya recibido prisión domiciliaria.

Según explicó, no existe hasta ahora ninguna decisión que modifique la condena que cumple actualmente. También pidió a los seguidores no dejarse llevar por información que no provenga de fuentes oficiales.

“Paso por acá, amigas, a desmentir una información que está circulando en los medios amarillistas sobre Daneidy diciendo cosas que no son reales, y lo hago con el fin de que ustedes reciban la información de primera mano, la información real, ya que ustedes han sido las que nos han acompañado durante todo este proceso, porque créanme que el día que llegue esa tan anhelada noticia que esperamos con tantas ansias ustedes serán las primeras en saberlo”, afirmó.

La situación judicial de Epa Colombia sigue igual

Con esta aclaración, el panorama queda sin cambios: Daneidy Barrera continúa cumpliendo su condena en las condiciones actuales. Aunque en otros momentos se han considerado opciones legales como la casa por cárcel, estas no se han concretado.

Su entorno cercano mantiene la expectativa de que en el futuro pueda haber alguna novedad, pero insiste en que cualquier avance será informado directamente y con datos confirmados.