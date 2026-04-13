El segundo cumpleaños de Daphne Samara, la hija de Daneidy Barrera, conocida en redes como Epa Colombia, se lo celebraron pero sin la presencia física de su madre.

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Recordemos que Epa Colombia se encuentra privada de la libertad en Bogotá, específicamente en la Escuela de Carabineros.

Pero a pesar de la separación, Barrera logró hacerse presente a través de un detalle significativo para la bebé. Fue con una casa de Barbie de varios pisos, acompañada de muñecas, que fue enviada directamente desde su lugar de reclusión.

Instagram karolsamantaoficial Epa Colombia le dio una casa de Barbie a su hija Daphne

El momento fue compartido en la cuenta de Instagram de Karol Samantha, compañera de la influenciadora y quien actualmente está al cuidado de la menor. En el video, se observa cómo Daphne descubre el regalo con emoción y reacciona con alegría, incluso enviando un beso a su madre frente a la cámara.

“Mamá Dane te ama con su vida. El regalo de MAMAMOR”, escribió Karol Samantha en la publicación.

Karol Samantha describió la fecha como un día difícil, marcado por la ausencia de Barrera:

Además, agregó: “Fue un día con muchos sentimientos encontrados… nuestra niña merece estar siempre feliz y tranquila”.

Luego, también publicó cómo fue la fiesta de cumpleaños de la niña, en donde estaba compartiendo con niños.

Actualmente, Daneidy Barrera cumple una condena de cinco años y cuatro meses en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, tras ser hallada responsable de delitos relacionados con hechos ocurridos durante el estallido social de 2019 en Colombia.