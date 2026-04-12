La actriz Millie Bobby Brown decidió retirarse de la película biográfica Perfect, un proyecto de Netflix en el que iba a ser protagonista y productora.

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Al parecer su salida se dio motivada por diferencias creativas y esto provocó la cancelación definitiva del largometraje.

La cinta estaba inspirada en la historia de Kerri Strug, recordada por su participación en los Juegos Olímpicos de 1996, donde ayudó a su equipo a ganar la medalla de oro en gimnasia artística.

Sin embargo, la producción ya enfrentaba dificultades antes de la salida de Brown. La directora original, Gia Coppola, abandonó el proyecto y fue reemplazada por Cate Shortland.

Brown no solo iba a protagonizar la historia, sino también a producirla a través de su compañía. Su retiro representó un golpe clave para el proyecto, que finalmente fue cancelado por la plataforma.

A pesar de la cancelación de Perfect, la relación entre Millie Bobby Brown y Netflix continúa activa. La actriz seguirá vinculada a la plataforma con nuevos proyectos.

Entre ellos destaca Enola Holmes 3, donde retomará su papel como la hermana del famoso detective interpretado por Henry Cavill.

Además, también protagonizará la comedia romántica Just Picture It, ampliando su presencia en distintos géneros dentro del catálogo de la plataforma.