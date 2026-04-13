Los microdramas chinos, que son básicamente telenovelas muy cortas diseñadas para ver en formato vertical, han conquistado un vasto público en los últimos años.

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Aunque las producciones de las plataformas de ‘streaming’ como Netflix, HBO Max y Prime Video, entre otras, siguen ganando suscriptores, los microdramas parecen estar brindando una experiencia más cómoda de consumo de historias de ficción.

Esto porque, con los microdramas, los espectadores no tienen que voltear la pantalla de sus celulares o tablets de forma horizontal, un gesto que cuesta cada vez más a los usuarios.

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Tampoco se ven obligados a seguir largas tramas durante varios días o semanas, pausando la historia cada vez que deben ocuparse en sus tareas como el trabajo o estudios.

La gran ventaja de los microdramas es que ofrecen historias intensas, con giros de trama y finales cargados de suspenso en tan solo un minuto, máximo tres, lo cual permite a los usuarios entretenerse sin tener que cambiar el formato vertical ni invertir mucho tiempo y concentración.

Los microdramas, una industria en ascenso

Según Media Partners Asia (MPA), firma independiente de investigación, asesoría y consultoría enfocada en los sectores de medios de comunicación, el mercado de microdramas fuera de China está creciendo a buen ritmo.

El informe ‘La economía de los microdramas’, de MPA, indica que los ingresos de los microdramas en China superaron los 7.000 millones de dólares en 2024 y alcanzarían los 16.200 millones de dólares en 2030.

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Estas telenovelas cortas, algunas creadas con inteligencia artificial, ya son populares en América, donde Estados Unidos figura como el país que más ingresos le genera al mercado de los microdramas, con 819 millones de dólares en 2024. Para el año 2030 los ingresos alcanzarían los 3.800 millones de dólares en este país.

“El ecosistema chino demuestra lo que es posible cuando el contenido se integra en las redes sociales y los sistemas de pago, mientras que Estados Unidos está demostrando la viabilidad de la expansión global. Mercados como Japón, Corea, India, el sudeste asiático y Latinoamérica están emergiendo”, destacó Vivek Couto, director ejecutivo de MPA.