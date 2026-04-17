Tras el Consejo de Seguridad Ministerial realizado este viernes en Baranoa, la Gobernación del Atlántico confirmó que el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) pasará de 411 a 580 cámaras, gracias a un convenio con Fonsecon que permitirá ampliar la cobertura tecnológica en el departamento.

El secretario del Interior, José Antonio Luque, precisó que el proyecto ya surtió su fase de socialización con diputados de la Asamblea del Atlántico y con los alcaldes de los 18 municipios donde serán instaladas las cámaras, y que actualmente se encuentra en etapa previa al inicio de su ejecución en territorio.

“El proyecto SIES ya está listo para entrar en fase de instalación. Hemos hecho la socialización con diputados y con los alcaldes de los 18 municipios, y en pocas semanas comenzará la instalación de las cámaras en todo el departamento. Con la ampliación a 580 dispositivos, vamos a fortalecer de manera significativa nuestra capacidad de vigilancia y reacción”, afirmó el secretario.

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Esta ampliación representa un salto estratégico en la capacidad de monitoreo del Atlántico, al permitir una mayor cobertura en zonas críticas y una integración más robusta con sistemas de analítica y atención de emergencias.

“Este es un proyecto estructural para la seguridad del departamento. No solo aumenta la cobertura, sino que mejora la inteligencia, la articulación institucional y la capacidad de anticiparnos al delito”, agregó Luque.

El proyecto hace parte de una inversión que supera los 184 mil millones de pesos en seguridad, orientada a fortalecer la presencia operativa, la inteligencia y el uso de tecnología para enfrentar las estructuras criminales.

No obstante, durante el Consejo de Seguridad Ministerial, el secretario insistió en que los avances tecnológicos deben complementarse con medidas estructurales a nivel nacional, especialmente frente al control en los centros penitenciarios.

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“Buena parte de la criminalidad que hoy afecta al departamento, especialmente fenómenos como la extorsión, se sigue articulando desde las cárceles. Es fundamental avanzar en medidas más estrictas de control, aislamiento y vigilancia para cortar esas cadenas de mando criminal”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno Nacional ya viene intensificando acciones en este frente.

“Ya se han realizado 48 allanamientos en centros carcelarios del país, donde se han incautado celulares y otros elementos utilizados para coordinar actividades delictivas. Vamos a seguir avanzando con medidas como traslados y aislamientos para neutralizar estas estructuras desde el interior de las cárceles”, señaló el ministro.

El Consejo de Seguridad Ministerial permitió alinear esfuerzos entre el nivel nacional y territorial, con el objetivo de avanzar en respuestas concretas frente a fenómenos como la extorsión, el homicidio y la operación de estructuras criminales que continúan afectando la seguridad en el Atlántico.