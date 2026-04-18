En el municipio de Sitionuevo, jurisdicción del departamento del Magdalena, elegirán este domingo 19 de abril a su alcalde.

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Las elecciones atípicas se deben a que la elección del mandatario que ganó la contienda para el período 2024-2027 fue declarada nula por el Consejo de Estado.

Para las elecciones de este domingo están aptos para votar 21.755 ciudadanos, de los cuales 10.248 son mujeres y 11.507 hombres, que podrán votar en 59 mesas, distribuidas en cinco puestos de votación, uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos que serán atendidos por 427 jurados de votación (354 titulares y 73 remanentes).

En el puesto de votación urbano la Registraduría contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones Atípicas’, seguido de ‘Alcalde Sitionuevo, Magdalena’ y finalizando con el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.