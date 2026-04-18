Uniformados de la Policía Nacional en coordinación con tropas del Batallón de Infantería N.° 6, orgánico de la Décima Brigada del Ejército, lograron la captura de cuatro sujetos, que serían presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los JJ’, en el departamento de La Guajira.

Las acciones se desarrollaron mediante diligencias de registro y allanamiento en el corregimiento de La Punta de los Remedios, jurisdicción del municipio de Dibulla.

De acuerdo con información de inteligencia militar, este grupo delincuencial organizado, liderado por alias Kevin, estaría delinquiendo bajo las órdenes de la Subestructura Rufino José Morales, del Clan del Golfo.

Así mismo, se le atribuyen actividades criminales como homicidios selectivos y confrontaciones con otras estructuras ilegales que delinquen en la región, con el fin de disputar el control de rutas del narcotráfico y el contrabando.

Durante la diligencia de allanamiento y registro, las tropas lograron la incautación de material de guerra y elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre ellos un fusil, un proveedor calibre 7,62 mm, un chaleco balístico, 2 revólveres calibre 38, una escopeta calibre 16, un proveedor para pistola calibre 9 mm y 80 cartuchos de diferentes calibres.

Según las autoridades, este grupo delincuencial organizado sería el presunto responsable de generar zozobra entre los comerciantes del departamento de La Guajira, por medio de panfletos intimidatorios durante el falso paro armado.

Este resultado permite afectar de manera significativa las capacidades logísticas y operativas de este grupo delincuencial organizado, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la protección de la vida e integridad de las comunidades en el departamento de La Guajira.

Los capturados, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación Seccional La Guajira, para su respectivo proceso de judicialización.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea contra el terrorismo 107.