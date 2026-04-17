En las últimas horas fue reportado el hallazgo de un cadáver decapitado en el área rural del municipio de Uribia, La Guajira.

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La víctima es de color de piel trigueña; vestía una pantaloneta de color gris, cami-suéter azul y chanclas.

El cuerpo fue encontrado en la madrugada de este viernes 17 abril, en una trocha de la vía comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Wimpeshi, cerca de donde se desarrolla un proyecto eólico en la zona.

Según la información preliminar, integrantes de la etnia indígena wayuu se toparon con el cadáver y dieron aviso a las autoridades, quienes no se han pronunciado de manera oficial.

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La Policía de La Guajira indicó que el caso está en verificación de unidades de la Policía Judicial.