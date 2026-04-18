Rita Caballero, es una mujer apasionada por el periodismo que ha sostenido un espacio televisivo que va más allá del entretenimiento. El Caribe con Rita en Qrramba, programa transmitido por Telecaribe, se convirtió en una tribuna abierta para debatir, educar y conectar con la realidad social del país, especialmente en la región Caribe.

Con su forma directa de dar información, Caballero ha logrado mantenerse vigente por veinte años en una industria donde reina la competencia, los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumo de contenido. Su historia, sin embargo, comenzó de manera inesperada.

El origen del programa se remonta a una etapa de transición personal. Luego salir de su trabajo como directora de Bienestar en una institución de educación superior, Rita encontró una nueva oportunidad gracias a la familia Silva, quienes impulsaban proyectos de televisión por cable en Barranquilla, en una época en la que este servicio apenas se abría camino.

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Sin experiencia previa en televisión aunque sí con una sólida trayectoria en radio, heredada de su madre, Caballero aceptó el reto sin dimensionar lo que vendría. La directora del programa El Caribe con Rita en Qrramba, contó su historia a EL HERALDO.

Orlando Amador

Primeros pasos

“Yo no sabía que la televisión por cable emitía programas”, dijo. Sin embargo, su carisma y espontaneidad fueron suficientes para conectar rápidamente con la audiencia.

“No fue un camino fácil. Desde que inicié enfrenté rivalidades internas, falta de apoyo e incluso sabotajes técnicos. Aun así, mi determinación fue más fuerte. Siempre luché contra eso, nunca dejé que nadie me desmejorara”, afirmó.

El punto de quiebre llegó cuando el entonces gobernador Eduardo Verano de la Rosa reconoció su talento y la impulsó a dar el salto a Telecaribe. Allí, el programa adoptó su nombre definitivo y encontró una plataforma más amplia para crecer.

Educar y generar conciencia

Desde su llegada a la pantalla regional, El Caribe con Rita en Qrramba se ha caracterizado por abordar temas sociales con profundidad y lenguaje directo.

Lejos de la política, Caballero ha enfocado su contenido en la familia, la salud, la juventud, la educación y las problemáticas cotidianas que afectan a los colombianos.

“Mi primer programa, hace 20 años, abordó un tema poco común para la época, yo hablé de la sexualidad. Desde entonces, esa apuesta mía ha sido romper tabúes y generar conversaciones necesarias. Yo fui de las primeras en tocar esos temas sin miedo”, aseguró a esta casa editorial.

A lo largo de los años ha entrevistado a médicos, psicólogos, abogados, artistas y ciudadanos del común, con el fin de construir un espacio diverso en el que cada historia tiene un propósito. Para Caballero, el objetivo es orientar.

Orlando Amador

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“Hablo porque me preocupan los jóvenes, porque son el futuro de Colombia. Entre las experiencias más impactantes que recuerdo está la de un joven que, en medio de una grabación, rompió en llanto al revelar la ausencia de su padre, porque aunque tenía todas las comodidades materiales, no se sentía feliz. Historias como esa reflejan la realidad emocional de muchas familias”.

También ha sido una voz crítica frente a fenómenos actuales como el auge del contenido digital sin formación. Considera que la comunicación debe tener un propósito más allá del rating.

“Hay que saber hacer periodismo, porque no todo educa ni construye”.

Una mujer perseverante

Mantenerse durante 20 años al aire no ha sido casualidad. Rita reconoce que la perseverancia, la disciplina y el amor por su oficio han sido claves. Enfrentó envidias, intentos de desprestigio e incluso campañas para evitar que su programa obtuviera patrocinio, pero nunca abandonó su propósito.

“Llega un momento en que haces tanto que ya nadie se mete contigo. Hoy creo yo que mi nombre es sinónimo de constancia en la televisión regional. Mi vida personal también ha estado marcada por esta dedicación. Soy viuda desde hace años, y mi programa se convirtió en mi gran compañero”.

A lo largo de estas dos décadas, ha innovado en formatos, pasando de estudios cerrados a grabaciones en exteriores, llevando su contenido a distintos escenarios de Barranquilla y acercando la televisión a la gente.

Orlando Amador

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Hoy, al celebrar 20 años de El Caribe con Rita en Qrramba, esta mujer no solo conmemora una trayectoria, sino el impacto de un proyecto que ha acompañado a generaciones de televidentes.

Su legado no se mide únicamente en tiempo al aire, sino en las historias contadas, las reflexiones generadas y la huella que ha dejado en la construcción de una sociedad más consciente.

“Con la misma energía de mis inicios, sigo frente a las cámaras, convencida de que la televisión, cuando se hace con pasión y propósito, puede ser una herramienta poderosa para transformar realidades”, dice con tono enérgico.