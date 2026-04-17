En un contexto laboral cada vez más competitivo y globalizado, dominar el inglés se ha convertido en una herramienta esencial para acceder a mejores oportunidades laborales.

Con este panorama, Pharmbills Academy dio a conocer una serie de recomendaciones orientadas a mejorar el nivel del idioma de forma práctica y efectiva, especialmente entre profesionales colombianos.

De acuerdo con datos recientes del DANE, el bilingüismo continúa siendo un desafío en el país. Aunque una parte de la población asegura tener conocimientos en inglés, el 38 % de los jóvenes reconoce que su nivel no es suficiente para enfrentar exigencias académicas y laborales, lo que evidencia una brecha importante en la formación.

Esta situación se hace más evidente en sectores como el turismo y la tecnología, donde la demanda de talento bilingüe es cada vez mayor. Sin embargo, la oferta de candidatos con dominio del idioma sigue siendo limitada, lo que restringe el acceso a empleos mejor remunerados y con proyección internacional.

Frente a este escenario, la academia compartió cinco claves fundamentales para fortalecer el aprendizaje del inglés:

La primera recomendación es la escucha activa diaria, dedicando al menos 30 minutos a contenidos como pódcast o videos en inglés, lo que permite familiarizarse con el ritmo y la comprensión auditiva del idioma.

En segundo lugar, se destaca la importancia de hablar desde el inicio. Practicar conversaciones reales, incluso cometiendo errores, ayuda a desarrollar fluidez y confianza de manera progresiva.

Otra estrategia clave es aprender frases completas en lugar de palabras aisladas, especialmente aquellas utilizadas en entornos laborales, lo que facilita la comunicación en contextos profesionales.

Asimismo, se sugiere leer en voz alta textos relacionados con el ámbito profesional. Esta práctica contribuye a mejorar la pronunciación, el ritmo y la seguridad al momento de expresarse en reuniones o presentaciones.

Finalmente, se recomienda escribir de forma constante en inglés, ya sea a través de correos, notas o resúmenes, apoyándose en herramientas digitales que permitan corregir errores y fortalecer la autonomía en la escritura.

Según explicó María Alejandra Puentes, gerente regional de Pharmbills en Colombia, el aprendizaje efectivo del idioma no depende únicamente de la teoría, sino de la práctica constante y enfocada.

“El inglés efectivo no se aprende en un aula; se construye con práctica constante y enfocada en resultados. Por eso, el 75 % de nuestros graduados recibe cartas de cooperación directa con Pharmbills después de solo dos o tres semanas de entrenamiento intensivo”, afirmó.

Con estas iniciativas, la organización busca impulsar el desarrollo del talento colombiano, brindando herramientas que permitan mejorar el dominio del inglés y, con ello, ampliar las posibilidades de crecimiento profesional en un mercado global.