Con el fin de ayudar a cientos de jóvenes bachilleres a cumplir sus sueños académicos y contribuir con la formación de profesionales integrales, Ecopetrol anunció recientemente la apertura de la convocatoria de la beca ‘Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Goméz’, una iniciativa que cubrirá estudios universitarios de hasta 100 jóvenes graduados de colegios públicos en todo el país.

De acuerdo con lo que dio a conocer la multinacional, mediante este programa de inversión social voluntaria, lo que se busca es reconocer el desempeño académico de los estudiantes egresados de instituciones educativas públicas, tanto rurales como urbanas, así como de zonas donde la empresa tiene operaciones o desarrolla programas sociales.

¿Qué ofrece la beca de Ecopetrol?

Esta iniciativa de la empresa multinacional Ecopetrol otorga becas completas para cursar educación superior en instituciones acreditadas de alta calidad en Colombia. Estos son todos los beneficios para los becarios:

100 % del valor de la matrícula ordinaria, derechos de laboratorio y derechos de grado en universidades colombianas con aprobación oficial y acreditación de alta calidad.

100 % del valor de los cursos de inglés exigidos como requisito de grado.

Un apoyo económico semestral de $ 1.305.448 para alimentación y transporte.

Un auxilio de $ 2.752.730 para alojamiento (aplicable en los casos en que el estudiante deba trasladarse de su lugar de origen).

¿Cuándo abre la convocatoria para la beca ‘Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Goméz’?

De acuerdo con lo que anunció la empresa mediante un artículo en su portal web oficial, las inscripciones para postularse a la convocatoria están habilitadas desde el pasado 2 de marzo y cerrarán el próximo 1 de abril a las 4:00 p. m.

Los resultados serán notificados el 30 de abril de 2026, a partir del mediodía, al correo electrónico registrado por cada participante. En total son 100 becas las que estará entregando la multinacional.

¿Quiénes pueden aplicar a la beca universitaria de Ecopetrol?

Acorde con lo que establece Ecopetrol, todos los aplicantes deben ser bachilleres egresados de instituciones de educación públicas de Colombia. Además, al menos el 10 % de los seleccionados para las becas deberá haberse graduado de instituciones ubicadas en municipios de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y/o en territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Podrán postularse jóvenes que hayan culminado su educación secundaria en 2025 y obtenido un puntaje igual o superior a 250 puntos en la Prueba Saber 11 presentada ese mismo año.

Ahora bien, vale la pena mencionar que la compañía ha anunciado que tendrá prioridad en la asignación de becas para los siguientes solicitantes:

Mejor Bachiller de las zonas rurales de cada departamento que postule.

de cada departamento que postule. Mejor Bachiller de las zonas urbanas de cada departamento que postule.

de cada departamento que postule. Mejor Bachiller de las comunidades étnicas que postule.

que postule. Mejor Bachiller de la zona rural de Bogotá que postule.

que postule. Mejor Bachiller de la zona urbana de Bogotá que postule.

que postule. Mejor Bachiller de las zonas (rurales y urbanas) de operaciones de Ecopetrol y de programas de inversión social de la compañía que postule.

¿Qué requisitos debo cumplir para aplicar a la beca universitaria de Ecopetrol?

Ser ciudadano colombiano o ciudadana colombiana .

Haber finalizado sus estudios de educación secundaria en una institución educativa pública.

Contar con un resultado mínimo en la Prueba Saber 11, correspondiente al 2025, igual o mayor a 250 puntos.

Diligenciar el formulario de postulación de manera completa.

Presentar un ensayo de máximo 500 palabras en el que el aspirante describa y argumente por qué es merecedor de la beca, destacando sus motivaciones, metas y compromiso académico. En dicho documento también puede mencionar, en caso tal de que aplique, si ha participado en proyectos o actividades que aporten a la convivencia, la construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social en su comunidad, explicando brevemente su rol y el impacto generado.

Anexar fotografía tipo documento.

Si está interesado en participar en la convocatoria, haga clic aquí.