Durante Gobierno del Cambio, el Ministerio de Educación Nacional ha priorizado la educación en el departamento del Atlántico con una inversión sin precedentes que impacta desde la primera infancia hasta la educación superior, fortaleciendo la cobertura, la calidad, la infraestructura educativa y el bienestar docente.

Para la vigencia 2025, a través del Sistema General de Participaciones (SGP), el Gobierno Nacional giró $2,02 billones para la financiación de la educación pública en las Entidades Territoriales Certificadas del Atlántico, Barranquilla, Malambo y Soledad. Estos recursos se destinaron a la prestación del servicio educativo, conectividad, cancelaciones y complemento, beneficiando a más de 400 mil niños, niñas y jóvenes en el departamento

Adicionalmente, por concepto de calidad y gratuidad, se asignaron $49.763 millones a los Fondos de Servicios Educativos, y otros $32.311 millones por calidad-matrícula, fortaleciendo la operación de las instituciones educativas oficiales.

En materia de alimentación escolar, Malambo arranca 2026 con una inversión histórica de $17.026.747.024, una apuesta que garantiza la universalidad del PAE en el territorio y fortalece la operación del programa en las instituciones educativas oficiales. Este monto representa un crecimiento del 557 % frente a 2022, cuando la asignación fue de $2.590.945.170. Además, se anunciaron avances en la dignificación laboral del programa, con la gestión para formalizar al 100 % de las manipuladoras de alimentos en el municipio.

A nivel departamental, el Ministerio de Educación destacó que el PAE también registra un fortalecimiento sostenido de recursos en las cuatro Entidades Territoriales Certificadas en Educación: Departamento del Atlántico, Barranquilla, Malambo y Soledad. La inversión conjunta pasó de $65.828.409.531 en 2022 a $101.393.188.760 en 2025, y para la vigencia actual se destinó un total de $150.870.000.000, reflejando el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar una alimentación escolar digna y de mayor calidad en todo el territorio.

“El esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional busca garantizar no solo la continuidad del PAE, sino mejorar su calidad, apostándole a modelos con alimentos preparados en sitio y caliente transportada, que dignifican la alimentación de niñas, niños y jóvenes”, afirmó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín. En esa línea, la ETC Atlántico proyecta la entrega de 58.558 complementos alimentarios, todos bajo modalidades no industrializadas.

Primera infancia

En materia de educación inicial, durante 2025 se nombraron 306 docentes temporales, y para 2026 se viabilizaron 468 cargos docentes definitivos, garantizando la sostenibilidad de la atención. Actualmente, 25.752 niños y niñas reciben atención integral en establecimientos educativos oficiales y 57.499 están matriculados en los tres grados del preescolar (prejardín, jardín y transición) en todo el Atlántico.

El fortalecimiento de ambientes pedagógicos también ha sido clave, con la dotación de 391 aulas de preescolar, mediante kits pedagógicos y colecciones de libros, con una inversión superior a $2.282 millones. A esto se suma la consolidación de Centros de Educación Inicial en Malambo y Soledad, que permitirán atender de manera conjunta a 927 niños y niñas de 0 a 5 años, en alianza con el ICBF.

Entre 2024 y 2025, la formación integral contó con una inversión superior a $7.886 millones, apoyada por entidades como Mincultura y Mindeporte, y el nombramiento de 278 docentes tutores, beneficiando a miles de estudiantes a través de centros de interés en áreas artísticas, científicas, tecnológicas, ambientales y culturales.

En paralelo, se han desarrollado acciones de bienestar docente, incluyendo talleres de salud mental y fortalecimiento socioemocional con la participación de 564 educadores del departamento, así como programas de formación avanzada. Más de 6.423 docentes del departamento lograron ascensos o reubicaciones salariales en 2024.

Educación superior

En educación superior se registran hitos históricos: la Institución Universitaria de Barranquilla triplicó su base presupuestal entre 2022 y 2025, y la Universidad del Atlántico incrementó su base presupuestal en 61%, al pasar de $172.195 millones en 2022 a $276.958 millones en 2025, fortaleciendo la estabilidad financiera y la capacidad de crecimiento de ambas instituciones con recursos adicionales. Además, 35.500 estudiantes de Instituciones Educativas del departamento se beneficiaron de la política de gratuidad entre 2023 y 2025, con una inversión que supera los $200.000 millones.

Se impulsó una inversión significativa en infraestructura y dotaciones para la educación superior pública en el Atlántico, beneficiando a la Universidad del Atlántico y a la Institución Universitaria de Barranquilla, a través de 4 proyectos en Barranquilla, Soledad y Sabanalarga, una inversión de más de 247.101 millones de pesos, que impactan a más de 13.200 estudiantes y fortalecen la capacidad instalada de las instituciones.

“La educación pública en el Atlántico está viviendo una transformación estructural: más recursos, más acceso y una visión de equidad que se traduce en oportunidades reales para los territorios”, destacó el ministro.

Finalmente, el Ministerio informó que mantiene medidas de inspección y vigilancia en la Universidad del Atlántico, tras las irregularidades registradas durante el proceso de elección de rector, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo, la seguridad de la comunidad universitaria y la gobernabilidad institucional.