Con el objetivo de convertir a Barranquilla en un polo estratégico de formación tecnológica en el Caribe colombiano, la Universidad Simón Bolívar (UNISIMÓN) y 1C International (1Ci), compañía global especializada en soluciones de automatización empresarial, formalizaron un convenio académico que impulsa la capacitación de docentes y estudiantes en tecnologías de alto impacto para la industria digital moderna.

En días pasados la Universidad Simón Bolívar —Unisimón— y la compañía internacional de software empresarial 1Ci cerraron con éxito el primer proceso de cooperación académica y tecnológica que marca un hito en la formación práctica de estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la institución. Esta primera experiencia, culminó el 26 de noviembre con un taller presencial donde los participantes demostraron las competencias adquiridas durante el ciclo de formación.

Para la Universidad, este convenio no solo representa un avance académico sino también un impulso estratégico para la comunidad educativa de Barranquilla.

La llegada de una compañía tecnológica internacional como 1Ci —reconocida globalmente por sus plataformas empresariales y soluciones de bajo código— permite elevar el nivel de formación disponible para los estudiantes y profesores, fortalecer la competitividad de los futuros ingenieros y consolidar a Barranquilla como un hub innovador con capacidad de atraer alianzas de alto nivel. Este tipo de colaboraciones impulsa la transferencia de conocimiento, conecta a los jóvenes con tendencias tecnológicas de alcance mundial y posiciona a Unisimón como una universidad capaz de promover programas educativos alineados con los desafíos de la industria 4.0 y la transformación digital en la región Caribe.

Cortesía

La alianza quedó formalizada en junio de 2025, mediante un convenio firmado de manera presencial en las instalaciones de la Universidad entre el rector José Eusebio Consuegra Bolívar y Konstantin Boyko, Director de Desarrollo de Negocios de 1Ci. El acto contó, además, con la presencia de Sergio Leonardo Sirenko, Gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de 1Ci, y César Alexander Quintero Cortés, CEO de QP Consultores y principal socio de 1Ci en Colombia, quien desempeñó un papel fundamental en la articulación entre la academia, el sector empresarial colombiano y 1Ci. Por parte de Unisimón, fue decisiva la participación del Director del Programa de Ingeniería de Sistemas, Alexis Rafael Messino Soza, quien impulsó y acompañó activamente la formalización de la cooperación.

Durante los meses posteriores a la firma del convenio, profesores y estudiantes participaron en un programa educativo especializado sobre el ecosistema de soluciones de 1Ci, capacitación que concluyó antes del taller final. El desarrollo del ciclo formativo estuvo guiado por mentores de 1Ci —Cristian Nolivos y Sergio Sirenko— y de la Universidad —Sergio Vicente Jiménez Martínez—, quienes acompañaron permanentemente el trabajo académico y técnico de los estudiantes.

El taller de cierre, realizado el pasado 26 de noviembre, reunió a 15 estudiantes organizados en tres equipos. Cada grupo recibió un caso práctico basado en la comercialización de productos de café, con el objetivo de desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma de bajo código 1C:Enterprise, ampliando las capacidades de la solución empresarial de código abierto 1C:Jet. Además de implementar mejoras tecnológicas, los estudiantes debieron preparar y presentar sus soluciones ante un jurado, ejercitando habilidades técnicas, comunicativas, comerciales y de organización. El ejercicio permitió poner en práctica una amplia gama de competencias que fortalecen el perfil profesional multidisciplinar promovido por Unisimón y 1Ci.

El jurado contó con la participación especial del Sr. Felipe Rincón Borrero, del Comité de Cafeteros de Risaralda, cuya intervención abrió la puerta a futuras oportunidades de cooperación entre sectores estratégicos del país, potenciando la innovación y la adopción tecnológica en la industria colombiana. Durante la jornada también estuvo presente el Director Alexis Messino Soza, quien supervisó el ejercicio académico y acompañó a los participantes.

Esta alianza surge como una respuesta directa a la creciente demanda de talento especializado en sistemas ERP, automatización de procesos y desarrollo low‑code, áreas que hoy lideran la transformación digital de empresas en América Latina.

El cierre exitoso de este programa no habría sido posible sin el apoyo de QP Consultores, actor determinante en el origen, desarrollo y culminación de esta primera etapa de cooperación entre Unisimón y 1Ci.

Para Konstantin Boyko, Director de Desarrollo de Negocios de 1Ci, esta alianza marca un punto de inflexión para el talento tecnológico colombiano. “La alianza con la Universidad Simón Bolívar representa un hito para el desarrollo tecnológico en Colombia. Desde 1Ci creemos firmemente en la formación práctica, accesible y orientada a la industria, y este convenio permitirá que cientos de jóvenes adquieran competencias que hoy el mercado empresarial demanda. Estamos construyendo una base sólida de talento local que podrá impulsar la transformación digital en la región”, afirmó durante la firma del acuerdo.

Con esta iniciativa, Barranquilla da un paso decisivo hacia la consolidación de un ecosistema tecnológico robusto, capaz de generar nuevas oportunidades de desarrollo profesional para sus jóvenes y de conectar la formación académica con las necesidades reales de las empresas. La alianza entre Unisimón y 1Ci fortalece la competitividad de la ciudad y proyecta a su comunidad académica como protagonista del avance tecnológico en el Caribe colombiano.